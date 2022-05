Вышла Camera Go v2.12 для доступных Android-устройств

292

Заяв лена поддержка устройств на Android 8 и выше

Объективно, армия поклонников Pixel немногочисленная. Компания не умеет создавать «железо». Но что у нее получается довольно неплохо, так это программные продукты. В частности, приложение Google Camera, которое способно творить чуть ли не чудеса в деле создания качественных фоточек. До недавнего времени обладатели простых и малопроизводительных устройств не могли пользоваться этой утилитой, но с приходом Google Camera Go все изменилось.









Camera Go v2.12 — это последняя стабильная версия GCam Go. Приложение уже доступно для большинства устройств Android Go, и оно работает на смартфонах под управлением Android 8.0 или более поздней версии. Утилита поддерживает большое количество моделей от ведущих OEM-производителей, включая Samsung (как для чипов Exynos, так и для Snapdragon), Xiaomi, OnePlus и Google Pixel (старые модели), Vivo, Oppo и т. д. Разработчики уверяют, что приложение совместимо со всеми ведущими SoC на рынке, включая Snapdragon, MediaTek и Exynos.





Что предлагает GCam Go v2.12:

появилась поддержка сверхширокоугольных объективов;

обновлен графический интерфейс;

заявлена поддержка 32-битных и 64-битных архитектур;

улучшен ночной режим;

доработана цветокоррекция и HDR+;

исправлена дополнительная поддержка ряда устройств, включая некоторые модели Samsung и Redmi Note 7.

Если есть желание опробовать GCam Go v2.12 в действии вот ссылки на скачивание:

GCam Go v2.12 MOD APK

GCam Go v2.12 MOD оригинал

Источник: gizmochina