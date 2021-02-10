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Вышла Camera Go v2.12 для доступных Android-устройств

19.05.2022 292 0

Заявлена поддержка устройств на Android 8 и выше

Объективно, армия поклонников Pixel немногочисленная. Компания не умеет создавать «железо». Но что у нее получается довольно неплохо, так это программные продукты. В частности, приложение Google Camera, которое способно творить чуть ли не чудеса в деле создания качественных фоточек. До недавнего времени обладатели простых и малопроизводительных устройств не могли пользоваться этой утилитой, но с приходом Google Camera Go все изменилось.

 

Вышла Camera Go v2.12 для доступных Android-устройств – фото 1


Camera Go v2.12 — это последняя стабильная версия GCam Go. Приложение уже доступно для большинства устройств Android Go, и оно работает на смартфонах под управлением Android 8.0 или более поздней версии. Утилита поддерживает большое количество моделей от ведущих OEM-производителей, включая Samsung (как для чипов Exynos, так и для Snapdragon), Xiaomi, OnePlus и Google Pixel (старые модели), Vivo, Oppo и т. д. Разработчики уверяют, что приложение совместимо со всеми ведущими SoC на рынке, включая Snapdragon, MediaTek и Exynos.


Что предлагает GCam Go v2.12:

  • появилась поддержка сверхширокоугольных объективов;
  • обновлен графический интерфейс;
  • заявлена поддержка 32-битных и 64-битных архитектур;
  • улучшен ночной режим;
  • доработана цветокоррекция и HDR+;
  • исправлена дополнительная поддержка ряда устройств, включая некоторые модели Samsung и Redmi Note 7.

 

Если есть желание опробовать GCam Go v2.12 в действии вот ссылки на скачивание:

 

GCam Go v2.12 MOD APK

GCam Go v2.12 MOD оригинал

 

Источник: gizmochina

Camera Go v2.12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.05.2022

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Вышла Camera Go v2.12 для доступных Android-устройств