Вышла Camera Go v2.12 для доступных Android-устройств
Заявлена поддержка устройств на Android 8 и выше
Объективно, армия поклонников Pixel немногочисленная. Компания не умеет создавать «железо». Но что у нее получается довольно неплохо, так это программные продукты. В частности, приложение Google Camera, которое способно творить чуть ли не чудеса в деле создания качественных фоточек. До недавнего времени обладатели простых и малопроизводительных устройств не могли пользоваться этой утилитой, но с приходом Google Camera Go все изменилось.
Camera Go v2.12 — это последняя стабильная версия GCam Go. Приложение уже доступно для большинства устройств Android Go, и оно работает на смартфонах под управлением Android 8.0 или более поздней версии. Утилита поддерживает большое количество моделей от ведущих OEM-производителей, включая Samsung (как для чипов Exynos, так и для Snapdragon), Xiaomi, OnePlus и Google Pixel (старые модели), Vivo, Oppo и т. д. Разработчики уверяют, что приложение совместимо со всеми ведущими SoC на рынке, включая Snapdragon, MediaTek и Exynos.
Что предлагает GCam Go v2.12:
- появилась поддержка сверхширокоугольных объективов;
- обновлен графический интерфейс;
- заявлена поддержка 32-битных и 64-битных архитектур;
- улучшен ночной режим;
- доработана цветокоррекция и HDR+;
- исправлена дополнительная поддержка ряда устройств, включая некоторые модели Samsung и Redmi Note 7.
Если есть желание опробовать GCam Go v2.12 в действии вот ссылки на скачивание:
Источник: gizmochina
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