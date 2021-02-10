Вышла iOS 15. Без проблем на старте развертывания не обошлось
После обновления до iOS 15 iPhone не видят SIM‑карты
Через шесть дней после презентации iPhone 13 вышла iOS 15. Обновиться смогут все модели Apple, начиная с iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Правда для старых версий айфонов компания приготовила скромное обновление, где улучшила лишь ряд функций и предложила только парочку незначительных новшеств.
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Для более новых моделей список изменений и нововведений достаточно широк. В частности, обновились Карты Apple, iMessage, FaceTime, Siri, появилась возможность копировать и переводить текст с фото, предложили функцию фильтровки уведомлений «Фокусирование» и поиск Spotlight для нахождения фото, по ключевым словам, или месту съемки.
Естественно, что обладатели iPhone поспешили установить iOS 15 и были разочарованы тем, что после установки обновления смартфон не обнаруживал SIM-карты. В верхнем левом углу появилось уведомление, что нет симки. Принудительная перезагрузка позволила исправить эту проблему, SIM‑карты начинают работать в штатном режиме.
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С аналогичной проблемой уже ранее сталкивались пользователи после обновления iOS 14.7.1, но тогда перезагрузка, извлечение SIM-карты и сброс до сетевых настроек не позволили решить проблему. Им пришлось обращаться в сервисный центр, чтобы сменить карту.
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Источник: mydrivers
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