Вышла iOS 15. Без проблем на старте развертывания не обошлось

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После обновления до iOS 15 iPhone не видят SIM‑карты

Через шесть дней после презентации iPhone 13 вышла iOS 15. Обновиться смогут все модели Apple, начиная с iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Правда для старых версий айфонов компания приготовила скромное обновление, где улучшила лишь ряд функций и предложила только парочку незначительных новшеств.

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Для более новых моделей список изменений и нововведений достаточно широк. В частности, обновились Карты Apple, iMessage, FaceTime, Siri, появилась возможность копировать и переводить текст с фото, предложили функцию фильтровки уведомлений «Фокусирование» и поиск Spotlight для нахождения фото, по ключевым словам, или месту съемки.

Естественно, что обладатели iPhone поспешили установить iOS 15 и были разочарованы тем, что после установки обновления смартфон не обнаруживал SIM-карты. В верхнем левом углу появилось уведомление, что нет симки. Принудительная перезагрузка позволила исправить эту проблему, SIM‑карты начинают работать в штатном режиме.

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С аналогичной проблемой уже ранее сталкивались пользователи после обновления iOS 14.7.1, но тогда перезагрузка, извлечение SIM-карты и сброс до сетевых настроек не позволили решить проблему. Им пришлось обращаться в сервисный центр, чтобы сменить карту.

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Источник: mydrivers