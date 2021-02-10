«Выскочка» Honor 50 SE: что известно о смартфоне

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Honor 50 SE должен стать самым доступным устройством новой серии

На 16 июня запланирована презентация Honor 50 и сейчас в офисе компании идут приготовления к ней. А попутно она борется со слухами, что якобы договориться с Google не удалось, а поэтому ждать полноценную версию Android не стоит. Похоже, что сервисы Google вернуться на смартфоны Honor, а еще компании удалось заключить соглашение о сотрудничестве с Qualcomm.

Первые слухи говорили о том, что нам покажут три модели: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Но теперь пришло сообщение, что в составе дебютантов произошли изменения. В частности, Honor 50 и Honor 50 Pro все же выйдут, а вот завершит трио Honor 50 SE. Судя по названию, третья из новинок будет самой младшей в серии и, возможно, сможет похвастаться компактностью.

Информатор Digital Chat Station лишь ограничился тем, что заявил, что Honor 50 SE можно будет заряжать на мощности 66 Вт, а у «прошки» этот параметр будет равен 100 Вт. Интересно, что по его данным, чипсет Snapdragon 778G ляжет в основу Honor 50 Pro, а не Snapdragon 888, как предполагалось ранее.

Это заставляет строить догадки, что все трио может получить чипсет Snapdragon 778G, а новинки разведут, например, по набору датчиков в камерах, емкости аккумулятора и скорости зарядки. Но нельзя исключать того, что отличия все же будут и по аппаратной платформе и вопрос о том, какую SoC получит базовая версии или спецвариант, остается открытым.

До анонса еще две недели и за это время инсайдеры точно сольют еще что-то интересное о линейке Honor 50. Нам остается наблюдать за событиями.

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Источник: twitter