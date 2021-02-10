Выйдет OnePlus 9RT: не флагман, но подтянут ряд характеристик

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OnePlus 9RT должны научить лучше снимать, и он будет в числе первых на рынке с Android 12

По слухам, OnePlus могла отказаться от выпуска флагмана второй половины года — OnePlus 9T. Так это или нет, сама компания хранит молчание, а вот инсайдеры принесли очередную новость, что без новинок этого бренда во второй половине года мы не останемся. По данным издания Androidcentral на октябрь назначена премьера OnePlus 9RT и это единственная новинка номерной серии флагманов компании, которая выйдет до конца нынешнего года. Еще две новых смартфона пополнят семейство Nord.

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Название новинки прямо указывает на то, что это будет усовершенствованная версия OnePlus 9R. Как и предшественник, OnePlus 9RT предложит 120-герцовую OLED-панель диагональю 6,55 дюйма, аккумулятор емкостью 4500 мАч и аппаратную платформу Snapdragon 870.

Главные новшества ждут в разделе характеристик камеры и программной части. OnePlus 9RT должен поставляться с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OxygenOS 12 и в основной камере в качестве главного будет выступать датчик Sony IMX766 на 50 Мп, используемый в старших моделях серии и Nord 2. И это будет первый аппарат компании, который получит новую версию фирменного интерфейса с Android 12 «из коробки».

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Изменений по части географии продаж не произойдет. Приобрести OnePlus 9RT можно будет только в Индии и Китае.

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Источник: androidcentral