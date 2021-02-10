Обзор OnePlus Nord 2: характеристики и размеры
Смартфоны от китайских компаний продолжают заполнять технологический рынок. Соответственно, мы продолжаем делать обзоры на самые интересные новинки, которые заслуживают вашего внимания. Сегодняшняя статья будет посвящена смартфону OnePlus Nord 2 5G. Компания позиционирует данную модель как идеальный среднебюджетный телефон, ну или младший флагман. Так ли это – давайте разбираться.
Главные характеристики
Уже по традиции мы сначала рассматриваем перечень основных характеристик. Это позволит вам сложить первоначальное мнение о смартфоне. Возможно, мобильное устройство сразу же станет претендентом на покупку.
|Экран:
|6,43″, Fluid AMOLED, 2400х1080 пикселей, обновление с частотой 90 Гц.
|Процессор:
|6-нанометровый MediaTek Dimensity 1200 5G, графический ускоритель Mali-G77 MC9.
|Память:
|8/12 Гб ОЗУ (LPDDR4X) и 128/256 Гб ПЗУ (UFS 3.1)
|Основная камера:
|50 Мп (апертура f/1.9), широкоугольный сенсор на 8 Мп (апертура f/2.3, угол обзора 119˚) и монохромный модуль на 2 Мп (апертура f/2.4).
|Фронтальная камера:
|32 Мп (апертура f/2.5).
|Коммуникации:
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS.
|Программное обеспечение:
|Android 11 + OxygenOS 11.3.
|Батарея:
|4500 мАч, быстрая зарядка на 65 Ватт.
|Цвета:
|Gray Sierra (серый), Blue Haze (светло-голубой), Green Wood (цвет хаки).
|Стоимость:
|Около $425 (8/128 Гб) и $523 Гб (12/256 Гб).
Комплектация
OnePlus Nord 2 приходит в стильной черной коробке из плотного картона. На лицевой части крупными буквами написано название линейки. Если снять верхнюю часть упаковки, то увидите голубую картонную вставку. Это немного разбавляет строгий стиль и добавляет красок.
Внутри нас встречает сам смартфон, обернутый в защитную пленку. И, конечно же, приятные дополнения, такие как прозрачный силиконовый чехол, блок питания на 65 Ватт и красный USB-кабель. Согласитесь, что провода красного цвета в смартфонах встречаются довольно редко, так что это маленькая отличительная черта OnePlus. Вся необходимая документация тоже присутствует, но на ней не будем останавливаться и сразу перейдем к дизайну телефона.
Внешний вид и габариты
Дизайн телефона крайне минималистичный и утонченный. Здесь вы не найдете огромных лого, которыми часто грешат смартфоны от Poco. Посередине корпуса Nord 2 располагается небольшой и практически незаметный логотип OnePlus. В левом верхнем углу экрана размещено крохотное отверстие для фронтальной камеры. Оно не так бросается в глаза, как если бы находилось по центру дисплея. Рамки тонкие, ведь рабочая область составляет 85,8%. Блок с основной камерой также выполнен очень аккуратно. Короче, эстетам и перфекционистам точно понравится внешний вид новинки.
А что по габаритам? Размеры телефона составляют 158.9 x 73.2 x 8.3 мм при весе 189 грамм. Вполне нормально и не громоздко по современным меркам.
Задняя часть сделана из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5, и это несказанно радует. Стеклянный корпус приятно ощущается в руках и не собирает следы пальцев, как это делает глянцевый пластик. А вот боковые грани уже пластиковые, что выдает среднюю ценовую категорию устройства. На выбор предоставляется три цветовых решения: Gray Sierra (серый), Blue Haze (светло-голубой) и Green Wood (хаки).
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Смартфон отлично собран: никаких скрипов и заметных люфтов. На правом торце находится кнопка питания и переключатель режимов – стандартный, вибро и беззвучный. Это удобно, но большинство пользователей все же будут по привычке включать нужный режим в самом телефоне. Левая грань отведена под качельку громкости. Нижний торец занимают разъем Type-C, слот для двух СИМ-карт, динамик и отверстие для микрофона.
Как вы уже наверно догадались, порта для наушников не предусмотрено, как и места для SD-карты. Это печально, ведь использовать проводные наушники и расширять память не получится. Придется довольствоваться беспроводной гарнитурой и модификацией на 256 Гб.
Дисплей
К экрану никаких претензий нет. В Nord 2 установлена матрица AMOLED с приставкой Fluid. Это уникальные матрицы, выпускаемые компанией OnePlus, но на деле они ничем не отличаются от обычных или супер амоледов. Максимальная частота обновления экрана – 90Hz. В настройках можно выбрать и 60 Гц, если хотите увеличить время автономной работы. Размер дисплея составляет 6,43 дюйма. Разумеется, на звание компактного телефона OnePlus Nord 2 не претендует, но сейчас производители выпускают девайсы с еще большей диагональю.
Разрешение экрана – 2400 на 1080 точек, то есть Full HD+. Соотношение сторон составляет 20:9, плотность пикселей – 409 PPI, максимальная яркость – 700 люкс. Сразу скажем, что дисплей очень красочный и яркий. Проблем не будет даже при использовании в солнечную погоду. Все цвета передаются максимально точно и глубоко – спасибо АМОЛЕД-экрану. Сенсор отзывчивый и срабатывает молниеносно, особенно это заметно на частоте 90 Гц.
Ванплас Норд 2 может похвастаться полноценным режимом Always on Display, поэтому вам не придется мучиться с включением дополнительных функций (да-да, привет, Редми Ноут 10).
Сканер отпечатков пальцев прячется под экраном. Достаточно приложить палец к нижней части дисплея, и телефон будет разблокирован. Сканер срабатывает молниеносно, но руки должны быть чистыми и сухими. Кому-то больше нравится датчик, встроенный в кнопку питания, но такой вариант обычно реализуется в среднеуровневых устройствах, а здесь у нас младший флагман. Согласитесь, что подэкранный сканер выглядит более топово и круто.
А что же с защитой от ШИМа, спросите вы? Однозначного ответа нет, поскольку компания ничего не говорила о функции DC Dimming. Смеем предположить, что ее нет. Это очень печально. Людям с чувствительными глазами нельзя использовать телефон на пониженной яркости. Если хотите подробнее узнать о ШИМе – добро пожаловать в отдельную статью.
Производительность
Приступаем к «начинке» телефона. В Норд 2 установлен мощный 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 1200 5G с 8 ядрами: одно самое производительное ядро Cortex-A78 (3.0 Ггц), три средних Cortex-A78 (2.8 Ггц) и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (2.0 Ггц). Это флагманское решение от MediaTek, поэтому к производительности никаких вопросов. Графический ускоритель тоже заслуживает уважения – это Mali-G77 MC9, справляющийся со всеми требовательными игрушками на высоких и ультра настройках.
В AnTuTu телефон набирает примерно 625 тысяч баллов, в GeekBench – 3197 балла. Безусловно, это достойные показатели, но на цифрах телефон проигрывает Realme GT Neo, который работает на таком же процессоре, но в АнТуТу набирает целых 700 тысяч баллов.
Есть предположения, что OnePlus выдает заниженные показатели в синтетических тестах из-за оптимизации по части нагрева. В реальности же особой разницы вы не заметите: Nord 2 без проблем тянет PUBG MOBILE, Call of Duty, Shadowgun Legends и прочие мощные игры на максимальных настройках. Троттлинг есть, но в пределах разумного. Конечно, во время длительных игр смартфон нагревается, но при повседневном использовании задняя крышка остается прохладной.
Память
Покупателям предлагается две версии: на 8/128 Гб и 12/256 Гб. Это топовые модификации: 12 гигабайт оперативной памяти хватит с головой, 8 Гб тоже будет предостаточно, даже если вы заядлый юзер. С постоянным хранилищем все не так однозначно, ведь карта памяти не предусмотрена, и расширить встроенное хранилище невозможно. В таком случае хотелось бы видеть версию на 512 Гб, но производитель такой вариант не реализовал. Так что если вы часто фотографируете, снимаете видео, скачиваете много приложений и ресурсных игр, 128 гигабайт даже не рассматривайте – сразу берите 256 Гб и будьте счастливы.
К типу накопителя не придерешься, поскольку стоит топовый стандарт UFS 3.1. Память очень шустрая, поэтому гарантируем отсутствие проблем со скоростью чтения и записи данных. Стандарт оперативной памяти называется LPDDR4X. Это тоже скоростной вариант, но он проигрывает флагманскому типу LPDDR5.
Программное обеспечение
На Nord 2 установлен свежий Android 11 под управлением фирменной прошивки OxygenOS 11.3 с перспективой дальнейших обновлений. Данная оболочка отличается стабильной работой, поэтому никаких проблем с функционированием вы не заметите. Все опции работают очень плавно, ничего не тормозит, не лагает и не вылетает. Хотелось бы так в MIUI, да?
Камеры
Движемся в сторону основной и фронтальной камеры. Основная камера Nord 2 оснащена тремя модулями: главный 50-мегапиксельный сенсор SonyIMX776 с апертурой f/1.9, ширик на 8 Мп (апертура f/2.3, угол обзора 119˚) и датчик на 2 Мп с апертурой f/2.4 (монохром). Фотографии получаются очень хорошего качества, цвета передаются естественно, детализация отличная. Даже при ночной съемки можно отметить точную цветопередачу и минимальное количество шумов. По качеству фото OnePlusNord 2 не уступает таким конкурентам, как Poco F3 и Oppo Find X3 Pro. К сожалению, Норд 2 проигрывает Realme GT Neo.
Снимать видео на Ванплас очень удобно за счет оптической стабилизации. Максимальное качество видео – 4K@30fps. Огорчает, что нет 8K или 4K@60fps. Фронтальная камера приятно удивила: вместо привычных 16-20 мегапикселей нас встречает 32 Мп. Селфи выходят четкими и красочными даже при недостаточном освещении.
Коммуникационные технологии
Сейчас рассмотрим все те мелкие коммуникации, которым не нашлось места в других пунктах. Прежде всего, модуль NFC – и, разумеется, он здесь есть, а как иначе для предфлагманского устройства. Работает исправно в любой европейской стране, нужно только добавить карты в Google Pay. Далее идет двухдиапазонный Wi-Fi 6, новенький Bluetooth 5.2 и полный комплект навигационных служб (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO). Как вы уже знаете, 3.5 мм разъема для наушников нет. Радио тоже не добавили. Короче, по портам все очень скудно: имеется только USB Type-C 2.0. К звуку никаких претензий: он громкий и чистый, ведь стоят стереодинамики.
С мобильной связью у Ванпласа Норд 2 все отлично. Поддерживается не только 4G со всеми необходимыми европейскими бэндами, но и 5G. Толку от сети пятого поколения сейчас нет, но это фишка на будущее.
Батарея и время автономной работы
Емкость аккумулятора у Nord 2 составляет 4500 мАч. Нормально, но хотелось бы не меньше 5000 мАч, особенно учитывая, что частота обновления 90 Гц активно поглощает заряд. Поэтому телефоном можно будет активно пользоваться целый день, а потом отправлять на подпитку. Для двух дней автономной работы придется выставить 60 Гц и сократить по времени ресурсоемкие занятия (игры, просмотр роликов, видеосвязь).
Приятный момент: Ванплас Норд 2 поддерживает 65-ваттную быструю зарядку, которая накормит аккумулятор до 100% всего за полчаса. Беспроводной зарядки нет, ведь перед нами младший, а не полноценный флагман.
Цена
OnePlus Nord 2 5G стоит в районе 400-500 долларов. На АлиЭкспресс глобальную версию на 8/128 Гб можно приобрести примерно за $425. За топовую модификацию (12 + 256 Гб) нужно будет заплатить уже 520 долларов. Разумеется, это не бюджетный смартфон, но свою цену он более чем оправдывает.
Итоги
Стоит ли покупать OnePlus Nord 2 5G – однозначно да. Это крутой девайс, железо которого будет оставаться актуальным и мощным еще минимум 4 года. Камеры фотографируют классно, экран качественный, прошивка оптимизирована. Для большинства пользователей возможностей Ванпласа Норд 2 вполне достаточно. Если не хотите переплачивать за дорогой флагман, присмотритесь к обозреваемой новинке.
Плюсы:
- AMOLED-экран с разрешением Full HD+.
- Топовый процессор от MediaTek.
- Скоростная постоянная и оперативная память.
- Быстрая зарядка на 65 Ватт.
- Стабильное ПО.
- Крутая 32-мегапиксельная фронталка.
- Стереодинамики.
- 12 Гб оперативной памяти.
Минусы:
- Экран не поддерживает частоту обновления 120 Гц.
- Заряда аккумулятора хватает только на день.
- Нет порта для наушников и слота для SD-карты.
- Максимальная модификация стоит дороговато.
Вот мы и провели обзор нашумевшей новинки. Как всегда, ждем ваше мнение о смартфоне в комментариях!
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