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Характеристики

Комплектация

Внешний вид

Дисплей

Производительность

Память

Программное обеспечение

Камера

Коммуникационные технологии

Батарея

Цена

Итоги

Видеообзор

Смартфоны от китайских компаний продолжают заполнять технологический рынок. Соответственно, мы продолжаем делать обзоры на самые интересные новинки, которые заслуживают вашего внимания. Сегодняшняя статья будет посвящена смартфону OnePlus Nord 2 5G. Компания позиционирует данную модель как идеальный среднебюджетный телефон, ну или младший флагман. Так ли это – давайте разбираться.





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Главные характеристики

Уже по традиции мы сначала рассматриваем перечень основных характеристик. Это позволит вам сложить первоначальное мнение о смартфоне. Возможно, мобильное устройство сразу же станет претендентом на покупку.

Экран: 6,43 ″, Fluid AMOLED, 2400х1080 пикселей , обновление с частотой 90 Гц. ﻿ Процессор: ﻿ 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1200 5G, графический ускоритель Mali-G77 MC9. ﻿ Память: ﻿ 8/12 Гб ОЗУ (LPDDR4X) и 128/256 Гб ПЗУ (UFS 3.1) ﻿ Основная камера: ﻿ 50 Мп (апертура f/1.9), широкоугольный сенсор на 8 Мп (апертура f/2.3, угол обзора 119˚) и монохромный модуль на 2 Мп (апертура f/2.4). ﻿ Фронтальная камера: ﻿ 32 Мп (апертура f/2.5). ﻿ Коммуникации: ﻿ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS. ﻿ Программное обеспечение: ﻿ Android 11 + OxygenOS 11.3. Батарея: ﻿ 4500 мАч, быстрая зарядка на 65 Ватт. ﻿ Цвета: ﻿ Gray Sierra (серый), Blue Haze (светло-голубой), Green Wood (цвет хаки). ﻿ Стоимость: ﻿ Около $425 (8/128 Гб) и $523 Гб (12/256 Гб). ﻿

Комплектация

OnePlus Nord 2 приходит в стильной черной коробке из плотного картона. На лицевой части крупными буквами написано название линейки. Если снять верхнюю часть упаковки, то увидите голубую картонную вставку. Это немного разбавляет строгий стиль и добавляет красок.





Внутри нас встречает сам смартфон, обернутый в защитную пленку. И, конечно же, приятные дополнения, такие как прозрачный силиконовый чехол, блок питания на 65 Ватт и красный USB-кабель. Согласитесь, что провода красного цвета в смартфонах встречаются довольно редко, так что это маленькая отличительная черта OnePlus. Вся необходимая документация тоже присутствует, но на ней не будем останавливаться и сразу перейдем к дизайну телефона.

Внешний вид и габариты

Дизайн телефона крайне минималистичный и утонченный. Здесь вы не найдете огромных лого, которыми часто грешат смартфоны от Poco. Посередине корпуса Nord 2 располагается небольшой и практически незаметный логотип OnePlus. В левом верхнем углу экрана размещено крохотное отверстие для фронтальной камеры. Оно не так бросается в глаза, как если бы находилось по центру дисплея. Рамки тонкие, ведь рабочая область составляет 85,8%. Блок с основной камерой также выполнен очень аккуратно. Короче, эстетам и перфекционистам точно понравится внешний вид новинки.





А что по габаритам? Размеры телефона составляют 158.9 x 73.2 x 8.3 мм при весе 189 грамм. Вполне нормально и не громоздко по современным меркам.

Задняя часть сделана из закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5, и это несказанно радует. Стеклянный корпус приятно ощущается в руках и не собирает следы пальцев, как это делает глянцевый пластик. А вот боковые грани уже пластиковые, что выдает среднюю ценовую категорию устройства. На выбор предоставляется три цветовых решения: Gray Sierra (серый), Blue Haze (светло-голубой) и Green Wood (хаки).

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Смартфон отлично собран: никаких скрипов и заметных люфтов. На правом торце находится кнопка питания и переключатель режимов – стандартный, вибро и беззвучный. Это удобно, но большинство пользователей все же будут по привычке включать нужный режим в самом телефоне. Левая грань отведена под качельку громкости. Нижний торец занимают разъем Type-C, слот для двух СИМ-карт, динамик и отверстие для микрофона.

Как вы уже наверно догадались, порта для наушников не предусмотрено, как и места для SD-карты. Это печально, ведь использовать проводные наушники и расширять память не получится. Придется довольствоваться беспроводной гарнитурой и модификацией на 256 Гб.





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Дисплей

К экрану никаких претензий нет. В Nord 2 установлена матрица AMOLED с приставкой Fluid. Это уникальные матрицы, выпускаемые компанией OnePlus, но на деле они ничем не отличаются от обычных или супер амоледов. Максимальная частота обновления экрана – 90Hz. В настройках можно выбрать и 60 Гц, если хотите увеличить время автономной работы. Размер дисплея составляет 6,43 дюйма. Разумеется, на звание компактного телефона OnePlus Nord 2 не претендует, но сейчас производители выпускают девайсы с еще большей диагональю.





Разрешение экрана – 2400 на 1080 точек, то есть Full HD+. Соотношение сторон составляет 20:9, плотность пикселей – 409 PPI, максимальная яркость – 700 люкс. Сразу скажем, что дисплей очень красочный и яркий. Проблем не будет даже при использовании в солнечную погоду. Все цвета передаются максимально точно и глубоко – спасибо АМОЛЕД-экрану. Сенсор отзывчивый и срабатывает молниеносно, особенно это заметно на частоте 90 Гц.





Ванплас Норд 2 может похвастаться полноценным режимом Always on Display, поэтому вам не придется мучиться с включением дополнительных функций (да-да, привет, Редми Ноут 10).

Сканер отпечатков пальцев прячется под экраном. Достаточно приложить палец к нижней части дисплея, и телефон будет разблокирован. Сканер срабатывает молниеносно, но руки должны быть чистыми и сухими. Кому-то больше нравится датчик, встроенный в кнопку питания, но такой вариант обычно реализуется в среднеуровневых устройствах, а здесь у нас младший флагман. Согласитесь, что подэкранный сканер выглядит более топово и круто.

А что же с защитой от ШИМа, спросите вы? Однозначного ответа нет, поскольку компания ничего не говорила о функции DC Dimming. Смеем предположить, что ее нет. Это очень печально. Людям с чувствительными глазами нельзя использовать телефон на пониженной яркости. Если хотите подробнее узнать о ШИМе – добро пожаловать в отдельную статью.

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Производительность

Приступаем к «начинке» телефона. В Норд 2 установлен мощный 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 1200 5G с 8 ядрами: одно самое производительное ядро Cortex-A78 (3.0 Ггц), три средних Cortex-A78 (2.8 Ггц) и четыре энергоэффективных Cortex-A55 (2.0 Ггц). Это флагманское решение от MediaTek, поэтому к производительности никаких вопросов. Графический ускоритель тоже заслуживает уважения – это Mali-G77 MC9, справляющийся со всеми требовательными игрушками на высоких и ультра настройках.





В AnTuTu телефон набирает примерно 625 тысяч баллов, в GeekBench – 3197 балла. Безусловно, это достойные показатели, но на цифрах телефон проигрывает Realme GT Neo, который работает на таком же процессоре, но в АнТуТу набирает целых 700 тысяч баллов.

Есть предположения, что OnePlus выдает заниженные показатели в синтетических тестах из-за оптимизации по части нагрева. В реальности же особой разницы вы не заметите: Nord 2 без проблем тянет PUBG MOBILE, Call of Duty, Shadowgun Legends и прочие мощные игры на максимальных настройках. Троттлинг есть, но в пределах разумного. Конечно, во время длительных игр смартфон нагревается, но при повседневном использовании задняя крышка остается прохладной.

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Память

Покупателям предлагается две версии: на 8/128 Гб и 12/256 Гб. Это топовые модификации: 12 гигабайт оперативной памяти хватит с головой, 8 Гб тоже будет предостаточно, даже если вы заядлый юзер. С постоянным хранилищем все не так однозначно, ведь карта памяти не предусмотрена, и расширить встроенное хранилище невозможно. В таком случае хотелось бы видеть версию на 512 Гб, но производитель такой вариант не реализовал. Так что если вы часто фотографируете, снимаете видео, скачиваете много приложений и ресурсных игр, 128 гигабайт даже не рассматривайте – сразу берите 256 Гб и будьте счастливы.

К типу накопителя не придерешься, поскольку стоит топовый стандарт UFS 3.1. Память очень шустрая, поэтому гарантируем отсутствие проблем со скоростью чтения и записи данных. Стандарт оперативной памяти называется LPDDR4X. Это тоже скоростной вариант, но он проигрывает флагманскому типу LPDDR5.

Программное обеспечение

На Nord 2 установлен свежий Android 11 под управлением фирменной прошивки OxygenOS 11.3 с перспективой дальнейших обновлений. Данная оболочка отличается стабильной работой, поэтому никаких проблем с функционированием вы не заметите. Все опции работают очень плавно, ничего не тормозит, не лагает и не вылетает. Хотелось бы так в MIUI, да?﻿

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Камеры

Движемся в сторону основной и фронтальной камеры. Основная камера Nord 2 оснащена тремя модулями: главный 50-мегапиксельный сенсор SonyIMX776 с апертурой f/1.9, ширик на 8 Мп (апертура f/2.3, угол обзора 119˚) и датчик на 2 Мп с апертурой f/2.4 (монохром). Фотографии получаются очень хорошего качества, цвета передаются естественно, детализация отличная. Даже при ночной съемки можно отметить точную цветопередачу и минимальное количество шумов. По качеству фото OnePlusNord 2 не уступает таким конкурентам, как Poco F3 и Oppo Find X3 Pro. К сожалению, Норд 2 проигрывает Realme GT Neo.﻿﻿

Снимать видео на Ванплас очень удобно за счет оптической стабилизации. Максимальное качество видео – 4K@30fps. Огорчает, что нет 8K или 4K@60fps. Фронтальная камера приятно удивила: вместо привычных 16-20 мегапикселей нас встречает 32 Мп. Селфи выходят четкими и красочными даже при недостаточном освещении.

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Коммуникационные технологии

Сейчас рассмотрим все те мелкие коммуникации, которым не нашлось места в других пунктах. Прежде всего, модуль NFC – и, разумеется, он здесь есть, а как иначе для предфлагманского устройства. Работает исправно в любой европейской стране, нужно только добавить карты в Google Pay. Далее идет двухдиапазонный Wi-Fi 6, новенький Bluetooth 5.2 и полный комплект навигационных служб (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO). Как вы уже знаете, 3.5 мм разъема для наушников нет. Радио тоже не добавили. Короче, по портам все очень скудно: имеется только USB Type-C 2.0. К звуку никаких претензий: он громкий и чистый, ведь стоят стереодинамики.

С мобильной связью у Ванпласа Норд 2 все отлично. Поддерживается не только 4G со всеми необходимыми европейскими бэндами, но и 5G. Толку от сети пятого поколения сейчас нет, но это фишка на будущее.

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Батарея и время автономной работы

Емкость аккумулятора у Nord 2 составляет 4500 мАч. Нормально, но хотелось бы не меньше 5000 мАч, особенно учитывая, что частота обновления 90 Гц активно поглощает заряд. Поэтому телефоном можно будет активно пользоваться целый день, а потом отправлять на подпитку. Для двух дней автономной работы придется выставить 60 Гц и сократить по времени ресурсоемкие занятия (игры, просмотр роликов, видеосвязь).

Приятный момент: Ванплас Норд 2 поддерживает 65-ваттную быструю зарядку, которая накормит аккумулятор до 100% всего за полчаса. Беспроводной зарядки нет, ведь перед нами младший, а не полноценный флагман.

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Цена

OnePlus Nord 2 5G стоит в районе 400-500 долларов. На АлиЭкспресс глобальную версию на 8/128 Гб можно приобрести примерно за $425. За топовую модификацию (12 + 256 Гб) нужно будет заплатить уже 520 долларов. Разумеется, это не бюджетный смартфон, но свою цену он более чем оправдывает.

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﻿Стоит ли покупать OnePlus Nord 2 5G – однозначно да. Это крутой девайс, железо которого будет оставаться актуальным и мощным еще минимум 4 года. Камеры фотографируют классно, экран качественный, прошивка оптимизирована. Для большинства пользователей возможностей Ванпласа Норд 2 вполне достаточно. Если не хотите переплачивать за дорогой флагман, присмотритесь к обозреваемой новинке.﻿

Плюсы:

﻿ AMOLED-экран с разрешением Full HD+.

Топовый процессор от MediaTek.

Скоростная постоянная и оперативная память.

Быстрая зарядка на 65 Ватт.

Стабильное ПО.

Крутая 32-мегапиксельная фронталка.

Стереодинамики.

12 Гб оперативной памяти.

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Минусы:

Экран не поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Заряда аккумулятора хватает только на день.

Нет порта для наушников и слота для SD-карты.

Максимальная модификация стоит дороговато.

Вот мы и провели обзор нашумевшей новинки. Как всегда, ждем ваше мнение о смартфоне в комментариях!﻿