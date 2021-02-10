Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • WhatsApp заботится о вашей конфиденциальности: теперь пользователи могут делиться голосовыми заметками с включенным режимом "просмотреть один раз"

WhatsApp заботится о вашей конфиденциальности: теперь пользователи могут делиться голосовыми заметками с включенным режимом "просмотреть один раз"

19.10.2023 75 0

Долой все риски

WhatsApp снова выпускает новые функции, присоединяясь к списку последних обновлений. Приложение, принадлежащее компании Meta, недавно добавило поддержку паролей, а также появились сообщения о предстоящих событиях в групповых чатах. Но на этом обновления не останавливаются, поскольку сейчас нас ждут еще больше обновлений.

 

whatsapp

 

Первоисточник обновлений WhatsApp, WABetainfo, сообщает, что в приложении, принадлежащем Meta, появилась новая функция. Теперь пользователи могут делиться заметками с включенным режимом "просмотреть один раз", что обеспечивает дополнительный уровень конфиденциальности.

 

Новая иконка "Просмотр один раз" теперь присутствует в панели чата во время записи голосовой заметки. При нажатии на этот значок активируется режим "просмотр один раз", что не позволяет получателю экспортировать, пересылать, сохранять или записывать голосовую заметку. После отправки голосовой заметки с включенным режимом "просмотреть один раз" ни отправитель, ни получатель не смогут прослушать ее снова.

 

whatsapp

 

Эта функция дает пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью при обмене голосовыми заметками. Она гарантирует, что эти голосовые заметки нельзя экспортировать, пересылать или делиться ими с другими, устраняя риск попадания личной или конфиденциальной информации в нежелательные получатели. Это добавляет дополнительный уровень конфиденциальности к вашим сообщениям.

 

Кроме того, получатели не могут сохранять или записывать ваши голосовые заметки, что обеспечивает лучший контроль над контентом, которым вы делитесь, и дополнительно защищает вашу конфиденциальность.

 

Читайте также: Google разрабатывает режим восстановления для Android – аналог сброса к заводским настройкам, только без потери данных

 

Источник: wabetainfo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 19.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
WhatsApp заботится о вашей конфиденциальности: теперь пользователи могут делиться голосовыми заметками с включенным режимом "просмотреть один раз"