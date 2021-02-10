WhatsApp заботится о вашей конфиденциальности: теперь пользователи могут делиться голосовыми заметками с включенным режимом "просмотреть один раз"

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Долой все риски

WhatsApp снова выпускает новые функции, присоединяясь к списку последних обновлений. Приложение, принадлежащее компании Meta, недавно добавило поддержку паролей, а также появились сообщения о предстоящих событиях в групповых чатах. Но на этом обновления не останавливаются, поскольку сейчас нас ждут еще больше обновлений.

Первоисточник обновлений WhatsApp, WABetainfo, сообщает, что в приложении, принадлежащем Meta, появилась новая функция. Теперь пользователи могут делиться заметками с включенным режимом "просмотреть один раз", что обеспечивает дополнительный уровень конфиденциальности.

Новая иконка "Просмотр один раз" теперь присутствует в панели чата во время записи голосовой заметки. При нажатии на этот значок активируется режим "просмотр один раз", что не позволяет получателю экспортировать, пересылать, сохранять или записывать голосовую заметку. После отправки голосовой заметки с включенным режимом "просмотреть один раз" ни отправитель, ни получатель не смогут прослушать ее снова.

Эта функция дает пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью при обмене голосовыми заметками. Она гарантирует, что эти голосовые заметки нельзя экспортировать, пересылать или делиться ими с другими, устраняя риск попадания личной или конфиденциальной информации в нежелательные получатели. Это добавляет дополнительный уровень конфиденциальности к вашим сообщениям.

Кроме того, получатели не могут сохранять или записывать ваши голосовые заметки, что обеспечивает лучший контроль над контентом, которым вы делитесь, и дополнительно защищает вашу конфиденциальность.

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Источник: wabetainfo