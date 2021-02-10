Xiaomi 13T и 13T Pro тоже получат 5 лет обновлений и выйдут 26 сентября

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4 новых версии Android и 5 лет обновлений безопасности

Недавно Xiaomi объявила официальную дату анонса смартфонов 13T и 13T Pro – они будут представлены на специальном мероприятии в Берлине 26 сентября. Директор по коммуникациям компании Даниэль Дежарле сообщил, что оба Xiaomi 13T получат четыре обновления операционной системы Android, а также пять лет патчей безопасности.



Это не удивляет после того, как такие же условия обновления были объявлены для аналогичного популярного смартфона Redmi K60 Ultra. Надеемся, компания распространит эту практику на будущие флагманы Xiaomi 14.



Но первым обновлением Xiaomi 13T будет Android 14, который выходит вскоре, поэтому они смогут получить только Android 17. Если бы они вышли на несколько месяцев позже, с Android 14 на борту, то имели бы шанс получить Android 18. Однако это все равно больше, чем у многих производителей.



Xiaomi пытается конкурировать с большими сроками обновления смартфонов Samsung. Компания уже обошла OnePlus Ace 2 Pro, который имеет 3 года обновления Android и 4 года поддержки безопасности.

Источник: GSMArena