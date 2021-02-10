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Xiaomi 14 готовится к глобальному выходу – бренд дразнит нас в соцсетях!

01.02.2024 85 0

ФЛАГМАНЫ НА ПОДХОДЕ

Компания Xiaomi начала подготовку к выходу линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14 на глобальный рынок – компания дразнится в Twitter фотографиями со смартфона и сотрудничеством с топовыми производителями.

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В соцсетях Xiaomi Индия появились загадочные посты о партнерстве с компанией Leica – производителем оптики для флагманской серии устройств. Ожидается, что глобальная премьера Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro состоится в конце февраля на выставке MWC 2024 в Барселоне.

Xiaomi 14 готовится к глобальному выходу – бренд дразнит нас в соцсетях! – фото 1

Также существует вероятность анонса топовой модели Xiaomi 14 Ultra с мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, подэкранной камерой и поддержкой спутниковой связи.

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 01.02.2024
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Xiaomi 14 готовится к глобальному выходу – бренд дразнит нас в соцсетях!