Xiaomi 14 готовится к глобальному выходу – бренд дразнит нас в соцсетях!

85

ФЛАГМАНЫ НА ПОДХОДЕ

Компания Xiaomi начала подготовку к выходу линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14 на глобальный рынок – компания дразнится в Twitter фотографиями со смартфона и сотрудничеством с топовыми производителями.

#Xiaomi был been в преддверии smartphone инноваций, причем #Leica был построен legacy of excellence in iconic cameras.



Get ready to reimagine smartphone photography with partnership, что pushes boundaries. ✨



Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4 — Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024

﻿

В соцсетях Xiaomi Индия появились загадочные посты о партнерстве с компанией Leica – производителем оптики для флагманской серии устройств. Ожидается, что глобальная премьера Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro состоится в конце февраля на выставке MWC 2024 в Барселоне.

Также существует вероятность анонса топовой модели Xiaomi 14 Ultra с мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, подэкранной камерой и поддержкой спутниковой связи.