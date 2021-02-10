Xiaomi 14 готовится к глобальному выходу – бренд дразнит нас в соцсетях!
ФЛАГМАНЫ НА ПОДХОДЕ
Компания Xiaomi начала подготовку к выходу линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14 на глобальный рынок – компания дразнится в Twitter фотографиями со смартфона и сотрудничеством с топовыми производителями.
#Xiaomi был been в преддверии smartphone инноваций, причем #Leica был построен legacy of excellence in iconic cameras.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 1, 2024
Get ready to reimagine smartphone photography with partnership, что pushes boundaries. ✨
Stay tuned for something revolutionary. #XiaomixLeica pic.twitter.com/gzaMJA8Zz4
В соцсетях Xiaomi Индия появились загадочные посты о партнерстве с компанией Leica – производителем оптики для флагманской серии устройств. Ожидается, что глобальная премьера Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro состоится в конце февраля на выставке MWC 2024 в Барселоне.
Также существует вероятность анонса топовой модели Xiaomi 14 Ultra с мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, подэкранной камерой и поддержкой спутниковой связи.
Недавно Xiaomi демонстрировала возможности камеры будущего флагмана в видео , не подписав смартфон. Вероятно, это образцы Xiaomi 14 Pro с основной камерой с переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и телеобъективом 75 мм f/2.0. Так что можно сказать одно: готовятся!