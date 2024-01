Xiaomi 14 Ultra получит новую технологию камеры "LOFIC", что позволит ему стать лучшим камерофоном по железу - лучше аналогов от Sony

272

Лучшая камера?

По слухам, флагман Xiaomi 14 Ultra, премьера которого ожидается в середине 2024 года, будет оборудован совершенно новым 1-дюймовым сенсором Light Hunter 1000 от компании Omnivision.

<Blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Light Hunter 1000 series is customised on brand new Omnivision Sensor and few days back it was revealed its based on OV50N New LOFIC technology which is more effective than double transistor tech <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/VNtboCzT82">https://t.co/VNtboCzT82</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t .co/1N5doAZrot">pic.twitter.com/1N5doAZrot</a></p>— Kartikey Singh (@That_Kartikey) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/That_Kartikey/status/1741716322604536048?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2024</a></a></b> https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Как сообщает Didgital Chat Station, Xiaomi 14 Ultra будет использовать сенсор Ominivision OV50N с технологией LOFIC, которая должна превзойти даже флагманский Sony Lytia 900 и стать лучшим сенсором на рынке.

Хотя по факту это тот же 1-дюймовый сенсор OV50N, компания не будет использовать оригинальную маркировку, вместо этого в маркетинге будет фигурировать название Light Hunter 1000, аналогично Light Hunter 900 в Xiaomi 14 Pro.

Такой революционный сенсор поможет камере Xiaomi 14 Ultra добиться качественно нового уровня и конкурировать с такими флагманами, как Oppo Find X7 Ultra. Оправдает ли он смелые заявления о превосходстве над Sony – узнаем после анонса.