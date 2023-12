Xiaomi анонсирует презентацию технологий для электромобилей 28 декабря – что ожидать?

Компания Xiaomi объявила, что 28 декабря состоится презентация технологий ее электромобилей. Об этом сообщил официальный аккаунт Xiaomi EV в Weibo а также аккаунт Лей Цзюня в X.

Xiaomi EV technology launch on Thursday в 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw