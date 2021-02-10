Xiaomi анонсирует презентацию технологий для электромобилей 28 декабря – что ожидать?

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ПЕРВЫЕ ШАГИ ГИГАНТА

Компания Xiaomi объявила, что 28 декабря состоится презентация технологий ее электромобилей. Об этом сообщил официальный аккаунт Xiaomi EV в Weibo а также аккаунт Лей Цзюня в X.

Xiaomi EV technology launch on Thursday в 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw — Lei Jun (@leijun) December 25, 2023

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По словам главы Xiaomi Лей Цзюня, речь пойдет исключительно о технологиях, а не конкретных продуктах. Так что презентация первой модели SU7, вероятно, состоится позже. Ожидается, что на мероприятии будут представлены детали двигателя, систем автономного вождения и цветные варианты 3 моделей электромобилей.

Ранее появлялась информация, что первый автомобиль Xiaomi будет длиной почти 5 метров и два варианта батарей – 73,6 кВтч и 101 кВт/ч. Компания вложила 1,4 млрд долларов в разработку и привлекла более 3400 инженеров. Глава Xiaomi выразил надежду конкурировать с Tesla на рынке электрокаров.

Итак, презентация 28 декабря станет первым шагом Xiaomi в автопроме после многолетней подготовки. Остается увидеть, насколько конкурентоспособны окажутся технологии компании, а главное, насколько стабильным будет их программное обеспечение.