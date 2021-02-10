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Xiaomi анонсирует презентацию технологий для электромобилей 28 декабря – что ожидать?

25.12.2023 262 0

ПЕРВЫЕ ШАГИ ГИГАНТА

Компания Xiaomi объявила, что 28 декабря состоится презентация технологий ее электромобилей. Об этом сообщил официальный аккаунт Xiaomi EV в Weibo а также аккаунт Лей Цзюня в X.

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По словам главы Xiaomi Лей Цзюня, речь пойдет исключительно о технологиях, а не конкретных продуктах. Так что презентация первой модели SU7, вероятно, состоится позже. Ожидается, что на мероприятии будут представлены детали двигателя, систем автономного вождения и цветные варианты 3 моделей электромобилей.

Ранее появлялась информация, что первый автомобиль Xiaomi будет длиной почти 5 метров и два варианта батарей – 73,6 кВтч и 101 кВт/ч. Компания вложила 1,4 млрд долларов в разработку и привлекла более 3400 инженеров. Глава Xiaomi выразил надежду конкурировать с Tesla на рынке электрокаров.

Xiaomi анонсирует презентацию технологий для электромобилей 28 декабря – что ожидать? – фото 1

Итак, презентация 28 декабря станет первым шагом Xiaomi в автопроме после многолетней подготовки. Остается увидеть, насколько конкурентоспособны окажутся технологии компании, а главное, насколько стабильным будет их программное обеспечение.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 25.12.2023
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Xiaomi анонсирует презентацию технологий для электромобилей 28 декабря – что ожидать?