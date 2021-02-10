Xiaomi хочет стать компанией номер один

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Через три года мы увидим Xiaomi на вершине рейтинга крупнейших производителей смартфонов

Xiaomi пытается количеством и агрессивно воевать с грандами. Она удачно эксплуатирует имидж народной компании и не в последнюю очередь за счет демпинга цен. И цели у нее амбициозные. Она видит себя номером один на рынке смартфонов и на достижение цели отводит себе три года.

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Впервые об этом заявил глава компании Лэй Цзюнь, а теперь подтвердил вице-президент компании и глава Redmi Лю Вейбинг. Ставка делается на рынок Китая, где компания хочет создать широкую розничную сеть. Сейчас на счету компании 10 тысяч розничных, а через три года их количество увеличится втрое.

Очевидно, что если ранее компания стремилась максимально продавать свои товары через Интернет, то теперь в приоритетах будет розничная торговля и увеличится рост затрат на маркетинг. Смену приоритетов глава Redmi объясняет тем, что офлайн-магазины «обладают силой убеждения», чего не хватает онлайн-точкам.

Бюджетные устройства компании продаются хорошо, а теперь ей нужно добиться приличных продаж в верхнем сегменте. Это позволит не только поднять престиж марки, но и увеличить маржу, которую можно направлять на исследования и маркетинг. То, что Xiaomi будет испытывать большое давление и ей не дадут спокойно расти и дальше, сомнений не вызывает.

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Посмотрим, удастся ли компании осуществить задуманное. Настоящим подарком для нее стало падение Huawei/Honor, но из этой ситуации компания уже выжала максимум. Ей нужно искать другие пути для роста.

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Источник: gizmochina