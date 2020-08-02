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Xiaomi и Android 11: какие смартфоны должны обновить

02.08.2020 6860 2

Стабильная сборка Android 11 должна выйти 8 сентября. Несмотря на то, что финальный вариант еще не вышел, это не мешает производителям работать над обновлениями до новой версии зеленого робота. В числе тех, кто готовится выпустить апдейт до Android 11 для своих устройств, Xiaomi. В частности, компания приступила к закрытому бета-тестированию MIUI 12 на базе Android 11 для ряда своих моделей.

 

Какие смартфоны обновят до Android 11

 

Xiaomi и Android 11: какие смартфоны должны обновить – фото 1

 

На первом этапе Xiaomi может обновить до одиннадцатой итерации зеленого робота 14 устройств. Компания уже приступила к тестированию прошивки. Такие данные приводит ресурс Techindeep и опубликовал список  устройств со статусом обновления:

 

  • Xiaomi Mi 10 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)
  • Xiaomi Mi 10 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)
  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition (внутренний тест)
  • Xiaomi Mi 10 Lite (внутренний тест)
  • Redmi K30 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)
  • Poco F2 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)
  • Redmi K30
  • Poco X2
  • Redmi K30 5G (внутренний тест)
  • Redmi K30i 5G (внутренний тест)
  • Xiaomi Mi CC9 Pro (внутренний тест)
  • Xiaomi Mi Note 10 (внутренний тест)
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro (внутренний тест)
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite (внутренний тест)

 

Очевидно, что Android 11 доберется и до других устройств компании, в число которых должны войти:


  • Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 SE/Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi CC 9/Mi CC 9 Meitu Edition
  • Xiaomi Mi А3
  • Redmi 10X 4G и 5G/10X Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro India
  • Redmi Note 9s
  • Redmi 9/9A/9C
  • Poco C3
  • Poco M2 Pro
  • Black Shark 3/3 Pro/3S
  • Blackshark 2/2 Pro
  • Redmi K20/K20 Pro/K20 Premium
  • Xiaomi Mi 9T /Mi 9T Pro

 

Как видите, список устройств, которым светит Android 11, довольно обширен. И он не официальный и может быть расширен за счет других моделей. При его составлении руководствовались политикой компании в части сроков поддержки и выпуска обновлений для смартфонов из разных сегментов. В списке не нашлось место таким флагманам как Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 2S, а также Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

 

Источник: techindeep

 

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Xiaomi Android 11 Redmi Poco
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Ярослав 1
И опять Redmi note 8 pro (не первый)
02.08.2020 17:20
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Геннадий 6
У меня redmi note 7, до сих пор miui 11 и Android 9, как по мне это неуважение к пользователям!
02.08.2020 17:06
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Xiaomi и Android 11: какие смартфоны должны обновить