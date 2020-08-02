Xiaomi и Android 11: какие смартфоны должны обновить

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Стабильная сборка Android 11 должна выйти 8 сентября. Несмотря на то, что финальный вариант еще не вышел, это не мешает производителям работать над обновлениями до новой версии зеленого робота. В числе тех, кто готовится выпустить апдейт до Android 11 для своих устройств, Xiaomi. В частности, компания приступила к закрытому бета-тестированию MIUI 12 на базе Android 11 для ряда своих моделей.

Какие смартфоны обновят до Android 11

На первом этапе Xiaomi может обновить до одиннадцатой итерации зеленого робота 14 устройств. Компания уже приступила к тестированию прошивки. Такие данные приводит ресурс Techindeep и опубликовал список устройств со статусом обновления:

Xiaomi Mi 10 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Xiaomi Mi 10 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Xiaomi Mi 10 Youth Edition (внутренний тест)

Xiaomi Mi 10 Lite (внутренний тест)

Redmi K30 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Poco F2 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Redmi K30

Poco X2

Redmi K30 5G (внутренний тест)

Redmi K30i 5G (внутренний тест)

Xiaomi Mi CC9 Pro (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 Pro (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 Lite (внутренний тест)

Очевидно, что Android 11 доберется и до других устройств компании, в число которых должны войти:





Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 SE/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC 9/Mi CC 9 Meitu Edition

Xiaomi Mi А3

Redmi 10X 4G и 5G/10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9s

Redmi 9/9A/9C

Poco C3

Poco M2 Pro

Black Shark 3/3 Pro/3S

Blackshark 2/2 Pro

Redmi K20/K20 Pro/K20 Premium

Xiaomi Mi 9T /Mi 9T Pro

Как видите, список устройств, которым светит Android 11, довольно обширен. И он не официальный и может быть расширен за счет других моделей. При его составлении руководствовались политикой компании в части сроков поддержки и выпуска обновлений для смартфонов из разных сегментов. В списке не нашлось место таким флагманам как Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 2S, а также Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Источник: techindeep

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