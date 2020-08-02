Глава Xiaomi: любите себя — меняйте смартфоны чаще

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Пользователи стали реже менять свои смартфоны на новые. Цикл использования устройства у почти каждого четвертого потребителя достиг 3-х лет. Такой вывод был сделан по результатам опроса пользователей. Естественно, что такое положение дел не устраивает производителей смартфонов. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь решил призвать потребителей отказаться от такой практики.

Почему стоит покупать новый смартфон

Так, на своей странице в Weibo он опубликовал пост, в котором призвал пользователей «быть добрее к себе и переходить на новые телефоны». В числе причин необходимости обновлять свой парк гаджетов он назвал стремительный рост мобильных технологий, а также то, что современные смартфоны не только производительнее, но и стоят недорого.

Сопроводил свой пост он изображением упаковки и смартфона Redmi 9A. На этой неделе эта модель была представлена в Китае, и вновь производитель продемонстрировал свою лояльность к аудитории на внутреннем рынке. Помимо базовой версии с 2/32 Гб предлагается модификация 4/64 Гб, которая недоступна на глобальном рынке.

Объективные факторы увеличения цикла использования устройств

Далеко не все оценили призыв Лэй Цзюня и заявили, что не видят объективных причин для покупки новых моделей. Пользователи действительно начали реже менять свои старые модели на новые. Для повседневных операций вполне достаточно и тех устройств, которые увидели свет пару лет назад. Конечно, по скорости работы «старички» уступают современным аппаратам, но разница совсем не такая существенная, как может показаться на первый взгляд. А если все работает слаженно и без сбоев — есть ли смысл приобретать новый гаджет? Ответ очевиден.

Не стоит списывать со счетов и неуклонный рост цен на смартфоны. Эксперты полагают, что сподвигнуть к покупке новых моделей многих смогут только по-настоящему прорывные инновации и повсеместное внедрение сетей пятого поколения. Только увидев новации и реальную пользу в новом приобретении, пользователи решатся на частую смену гаджетов.

Источник: ithome

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