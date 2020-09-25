Детали о Snapdragon 775G: новый качественный скачок

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Благодаря Snapdragon 775G вчерашние среднеклассники станут флагманами

Всей своей деятельностью Qualcomm демонстрирует, что «вы заслуживаете лучшего, вы заслужили Snapdragon». И стоит признать, что компания успешна в этом направлении и ее торговая марка мобильных платформ Snapdragon у многих ассоциируется с лучшими чипами на рынке. Сейчас индустрия переживает одну из важнейших трансформаций — переход к 5G. Двигать этот тренд намерена и Qualcomm.

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Одной из будущих платформ, которая предложит поддержку сетей пятого поколения, станет Snapdragon 775G. По данным авторитетного инсайдера Роланда Квандта, этот чип станет первым в модельном ряду производителя, который будет изготовлен с применением 6-нанометрового техпроцесса. Установка этой однокристальной системы позволит предлагать в смартфонах оперативную память до 12 Гб стандарта LPDDR5, дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также флеш-накопитель UFS 3.1.

Snapdragon 775G станет преемником Snapdragon 765G и будет существенно мощнее своего предшественника: прирост производительности 40% и быстродействия графической части на 50%. Представить новый чип могут в начале следующего года, а это означает, что первые смартфоны с ним на борту появятся не ранее первого квартала 2021 года.

Если предположения о сроках выхода чипа верны, то Xiaomi Mi 10T, чей анонс ждем 30 сентября, не будет пионером с Snapdragon 775G. В этой ситуации можно предположить, что его «сердцем» может стать Snapdragon 750G.

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Среди прочего Роланд Квандт упомянул, что может дебютировать процессор Snapdragon 775 и помимо базовой версии Snapdragon 875 свет увидит и его разогнанная Plus-вариация.

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Источник: twitter