Xiaomi Mi 10T Lite и Redmi Note 10: очередная многоходовочка с неймингом?

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Xiaomi Mi 10T Lite и Redmi Note 10 могут оказаться одним и тем же смартфоном, но для разных рынков

Сама Xiaomi бросила заигрывать с пользователями демпингом цен, переложив ношу предлагать «топ за свои деньги» на Redmi. При этом «родитель» начал активно развивать суббренд и уже скоро может состояться премьера серии Redmi Note 10. Сама компания никак не комментирует слухи о выходе этой линейки устройств, но это не мешает инсайдерам состязаться в предсказаниях.

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Своей осведомленностью о планах компании поделился поставщик утечек Абхишек Ядав, заявивший, что готовится к выходу модель с индексом M2007J17C. Прошерстив базу данных ряда китайских регуляторов ему удалось обнаружить, что этот смартфон удостоится новейшего чипа Snapdragon 750G и аккумулятора емкостью 4820 мАч. По его словам, на глобальном рынке эта модель будет известна как Xiaomi Mi 10T Lite, а в Китае и Индии она будет продаваться как Redmi Note 10 или Redmi Note 10 Pro. При этом в Китае новинка появится в октябре, а до Индии доберется не ранее ноября.

Фанатский рендер

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Напомним, что ранее в сети уже всплывала информация об устройстве с индексом M2007J17C и тогда также о нем говорили в контексте того, что это может быть будущий Xiaomi Mi 10T Lite. Но тогда емкость батарейки указывалась 4720 мАч и эта информация была найдена на просторах Федеральной Комиссии по связи США.

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Гадать осталось недолго. Премьера линейки Xiaomi Mi 10T состоится уже 30 сентября и в числе дебютантов должна быть Lite-версия. Мы точно будем знать какими характеристиками наделили новинку. А до конца года в Китае должна состояться премьера Redmi Note 10.

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Источник: twitter