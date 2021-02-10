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Xiaomi Mi 11 Lite получит еще две версии с рядом новшеств

17.08.2021 578 0

Xiaomi Mi 11 Lite NE может стать вторым смартфоном компании с подэкранной камерой

В конце марта состоялась премьера Xiaomi Mi 11 Lite, который вышел  в двух версиях с поддержкой 4G и 5G. А теперь пришло сообщение, что лайт-версия флагмана получит еще две вариации. Главным отличием от прочих упрощенных версий флагмана будет чип от Qualcomm.

 

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Новинки получили кодовые имена Mona и Lisa. Оба смартфона предложат чипсет Snapdragon 778, а также дисплеи разрешением 2400х1080 точек. Дебютант с кодовым названием Lisa должен именоваться Xiaomi Mi 11 Lite NE (New Edition) и здесь частота обновления экрана составит 90 Гц. А вот в другой модели с кодовым именем Mona приписывают 120-герцовый дисплей и есть вероятность, что фронтальная камера здесь будет под дисплеем.

 

Xiaomi Mi 11 Lite получит еще две версии с рядом новшеств – фото 1

 

Когда может состояться анонс новых модификаций Xiaomi Mi 11 Lite не сообщается. Скорее всего, их релиз стоит ждать в сентябре или октябре нынешнего года.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Lite 4G предложил чипсет Snapdragon 732G, 6,55-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, 6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной, батарейку емкостью 4250 мАч, 16 Мп фронтальную камеру и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.  

 

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Среди отличительных черт Xiaomi Mi 11 Lite 5G стоит отметить чипсет Snapdragon 780G, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, поддержку Wi-Fi 6 и селфи-модуль на 20-мегапикселей.

 

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Источники: notebookcheck, xiaomiui

Xiaomi Mi 11 Lite
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.08.2021

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Xiaomi Mi 11 Lite получит еще две версии с рядом новшеств