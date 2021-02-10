Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 775G все же выйдет

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В Китае сертифицировали Xiaomi Mi 11 Lite с чипом Snapdragon 775G

По слухам, до конца марта должна состояться премьера Xiaomi Mi 11, чей выход кажется шагом странным и непонятным. Не в последнюю очередь такое впечатление складывается из-за того, что новинка будет построена на базе Snapdragon 732G. Больший смысл и интерес вызывает версия с Snapdragon 775G на борту. И судя по ее сертификации в TENAA, такая модель точно будет доступна в Китае.

Правда, не будем уверенно заявлять, что на глобальный рынок Xiaomi Mi 11 Lite c Snapdragon 775G не выйдет. На данном этапе в сети засветилась только 4G-версия с Snapdragon 732G на борту, а вариант с 5G-чипом может появиться позже. В любом случае ожидается, что в плане аппаратной части никаких отличий между вариациями Xiaomi Mi 11 не будет.

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По всем слухам выходит, что Xiaomi Mi 11 Lite оснастили 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, до 8 Гб оперативной памяти и до 128 Гб постоянной. Емкость батарейки составит 4250 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. Основная камера будет трехкомпонентной, где помимо главного датчика на 64 Мп предложат ширик на 8 Мп и макрообъектив на 5 Мп.

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Источник: xiaomiui