Xiaomi Mi 11 Pro с камерой под дисплеем. Sony PlayStation 5 конец и Apple угроза для Tesla

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Xiaomi Mi 11 Pro удивит камерой по дисплеем, Apple обойдет Tesla и Sony PlayStation 5 повержен KFC.

По субботам мы проходимся с вами по самым интересным новостям за всю неделю. А так как на этой неделе мы пропустили наш традиционный выпуск во вторник, то и новостей больше, чем обычно. И, поверьте, для вас мы собрали только самые отборные и интересные инфоповоды.

Для начала вспомним про новые сливы о готовящейся флагманской линейке Xiaomi Mi 11. По мнению многих инсайдеров, либо версия Pro, либо Pro Plus все-таки получат ту самую подэкранную фронтальную камеру, которой так гордится компания. Обычная версия почти со стопроцентной вероятностью получит привычное отверстие в левом верхнем углу.

Также появились новые данные о стоимости устройств. Больше верится в вариант 610 долларов за обычный Mi 11 и 780 за версию Pro, а Pro Plus точно перейдет отметку 1000 долларов. Если она вообще появится, конечно.

Далее затронем новости о новой продукции Apple, причем весьма необычной. По слухам, уже следующей осенью компания должна представить свой первый электромобиль – Apple Car. Инсайдеры утверждают, что автомобиль разрабатывается уже 6 лет, а его ПО уже почти полностью готово к массовому использованию.

Также, по слухам, компания уже начала оформлять заказы на производство комплектующих для автомобиля. Надо сказать, что все происходит очень быстро, что может намекать на сырость электромобиля. Будем следить за развитием событий.

Напоследок поговорим об одной забавной вещи. Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила выпустить своего конкурента PlayStation 5, причем не абы какого, а с полной поддержкой 4K- и 120 FPS-гейминга. KFC не были бы KFC, если бы не одна маленькая особенность приставки – внутри консоли есть отсек для подогрева еды, естественно, ставка сделана на жаренную курицу. Стоимость и дата старта продаж пока не известны.

Об этих и многих других новостях подробнее вы узнаете из нового выпуска. Приятного просмотра!