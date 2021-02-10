Xiaomi Mi 11 разобрали. На видео процесс выглядит довольно простым

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На своём официальном канале Xiaomi показала как разбирается флагманский Mi 11﻿

Ремонтопригодность. Довольно спорное понятие в современном мире смартфонов. Бытует много разных мнений относительно того, насколько это важно. Одним пользователям абсолютно всё ровно, так как они покупают новый телефон, и уверены в том, что свои положенные "год или два" телефон отработает точно, а "остальное меня не волнует".Другие же не представляют себе жизни, в которой их смартфон невозможно разобрать в домашних условиях. Не факт, что такая возможность понадобиться, но «пусть будет».

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Ввиду этого интересным будет результат разборки нового флагмана Xiaomi Mi 11. В сети появилось официальное видео с полной и поэтапной разборкой смартфона.

Следует отметить, что базовые понятия « снять заднюю крышку» или «поменять аккумулятор» не составили большого труда человеку с набором обычных инструментов. Кажется, что батарея смартфона приклеена достаточно сильно, но при этом, без особых усилий её извлекают из корпуса. Подробности можно увидеть на видео.

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Конечно, не нам ставить оценку по ремонтопригодности, мы не разбирали данный смартфон, но кажется вполне очевидным, что телефон не выглядит так, будто его «склеили на один раз».

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Источник: youtube.com﻿