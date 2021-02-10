Xiaomi Mi 11T прошел сертификацию. Первый в своем роде в линейке Xiaomi Mi 11

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Для Xiaomi Mi 11T приготовили чип от MediaTek, а не Qualcomm

Сегодня во второй половине дня состоится презентация Xiaomi, которая, как мы знаем, будет сосредоточена на новинках компании. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь уже предупредил фанатов, которые хотят наблюдать за действом онлайн, что вещать со сцены о новых продуктах он будет целых три часа. Несмотря на долгий хронометраж ивента, на нем не будет представлена серия Xiaomi Mi 11T, ее должны показать в сентябре.

Предполагается, что базовую версию линейки уже отправили за получением обязательных сертификатов и в модели с индексом 21081111RG, которая засветилась у регулятора в Индонезии, многие увидели будущий Xiaomi Mi 11T. Много о новинке разузнать не удастся. Все, о чем рассказал регулятор, так это то, что базироваться смартфон станет на чипе Dimensity. Точная модель чипа не названа, но с большой долей вероятности речь может идти о Dimensity 1200.

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Если сведения верны, то Xiaomi Mi 11T станет первым устройством в линейке Mi 11 с чипсетом от MediaTek. А еще это будет очередной смартфон компании, который предложит OLED-панель, и частота обновления тут составит 120 Гц. Это все что известно о новинке.

Можно лишь строить догадки, что оперативной памяти будет минимум 6 Гб, емкость батарейки составит не менее 4000 мАч и обязательно предложат быструю зарядку.

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Источник: gizmochina