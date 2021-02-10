Xiaomi Mi Mix 4 почти полностью слит. Xiaomi в ярости

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Слайды презентации Xiaomi Mi Mix 4 выложили в сеть и обидчику грозит огромный штраф

Для Xiaomi утечки информации о еще не представленных устройствах приобрели лавинообразный характер, борьба с ними сродни затыканию дыр в сите, через которые течет вода. Еще до анонса устройств, характеристики и изображения их становятся общедоступными и гуляют по сети в свободном доступе. Ситуация повторяется из года в год и не стал исключением Xiaomi Mi Mix 4.

Только утром мы выложили характеристики флагмана и следом за ними последовала галерея скриншотов со слайдами для официальной презентации Xiaomi Mi Mix 4. Благодаря им стали известно практически все о флагмане за исключением ценника.

Xiaomi Mi Mix 4 будет заключен в корпус с габаритами 162,65х75,35х8,02 мм и на его лицевой поверхности расположится AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Экран поддерживает Dolby Atmos, HDR10+, частоту обновления 120 Гц и частоту отклика тача 480 Гц. Прикрывает матрицу закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Построен Xiaomi Mi Mix 4 на Snapdragon 888+, получит оперативную память LPDRR5, флеш-накопитель UFS 3.1 и фронтальную подэкранную камеру на 20-мегапикселей. Емкость батарейки составила 4500 мАч, обещают поддержку проводной зарядки на 120 Вт (до 100% за 15 минут) и беспроводной мощностью 50 Вт (до 100% за 45 минут).

На задней панели установили тройную камеру с главным датчиком 108 Мп Samsung ISOCELL HMX с системой оптической стабилизации изображения с 7 элементной оптикой. В паре с ним работает ультраширик на 13 Мп (угол обзора 120 градусов) и перископический модуль на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

В качестве материала корпуса Xiaomi Mi Mix 4 используется керамика и помимо традиционных черной и белой расцветок, предложат варианты в голубом и серебристом цветах.

Естественно, что утечка не осталась незамеченной со стороны Xiaomi, которая, конечно же, не в восторге от произошедшего. Компания разъярена и намерена найти обидчика, чтобы он понес наказание за слив информации. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор Ice Universe и, по его словам, размер штрафа может достигнуть отметки в $1 млн.

Сама история повторяет ту, что случилась с Xiaomi Mi 10 Ultra в прошлом году, который в подробностях досрочно слили в сеть. Компании удалось привлечь к ответственности автора утечки, и штраф составил $155 тысяч.

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Источники: twitter, telegram