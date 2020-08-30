Xiaomi Mi 9 получает стабильную MIUI 12 Global

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Вышла глобальная версия MIUI 12 для Xiaomi Mi 9

Xiaomi продолжает воплощать в жизнь свой план по обновлению своих устройств до MIUI 12. Приятная новость пришла для владельцев Xiaomi Mi 9. Компания выпустила финальную сборку MIUI 12.0.2.0QECCNXM на основе Android 10 для прошлогоднего флагмана и это Global Stable.

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Само обновление разворачивается постепенно «по воздуху» и потребуется определенное время, чтобы оно пришло на все Xiaomi Mi 9 по всему миру. Доступность апдейта можно проверить в настройках, в разделе обновление системы. Если же вы не хотите ждать прихода OTA‑обновления, то вы можете установить его вручную, воспользовавшись ссылкой для скачивания.

С приходом стабильной глобальной версии MIUI 12 на базе Android 10 пользователи получат доступ к фишкам актуальной версии зеленого робота и фирменной оболочки компании. В числе приятных и важных новшеств стоит отметить августовский патч безопасности.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9 обладает AMOLED-экраном диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 точек, чипсетом Snapdragon 855, 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. Имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев, аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч, селфи-камера на 20 Мп и трехкомпонентная основная с датчиками на 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп.

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Источник: gizchina