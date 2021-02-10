Xiaomi Mi Pad 5 мог засветиться на «живом» фото

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На снимке показали макет или тыльную крышку Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi готовится анонсировать пятое поколение Mi Pad, этот планшет должны представить в августе. Сквозь стройный строй слухов и утечек о Xiaomi Mi Pad 5 прорывается «живое» фото, на котором, как утверждает его автор, изображен Xiaomi Mi Pad 5.

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Увы, как это часто и бывает, качество фоточки оставляет желать лучшего. Перед нами планшет, который в целом похож на те рендеры Xiaomi Mi Pad 5, которые мы видели ранее. Не склонны делать вывод, что это готовый и работосопособный планшет. Он больше смахивает на макет или нам показали только тыльную панель устройства. Такой вывод заставил сделать блок основной камеры, на котором не видны датчик изображения и вспышка. Ощущение, что это черная заглушка вместо камеры.

Премьеру Xiaomi Mi Pad 5 ждем в первой половине августа и, предположительно, она пройдет 11 августа одновременно с релизом Xiaomi Mi Mix 4 и серии Xiaomi Mi CC 11. Известно, что в Китае планшет будут продавать в двух версиях аппаратной платофрмы с Snapdargon 870 и Snapdragon 860, а вот до глобального рынка доберется только младшая модификация. Ожидается, что все модификации планшета получат IPS-экран разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, 12 Мп камеру и поддержку Wi-Fi.

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Источник: weibo