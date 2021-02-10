Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition: мощная заявка в мире смарт-телевизоров

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Xiaomi показала умные телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition: отличный звук, качественная картинка и двойная камера

Xiaomi начала предлагать не только смартфоны по серьезным ценам, но и телевизоры. Сегодня она анонсировала флагманскую серию смарт-телевизоров Mi TV 6 Extreme Edition, которая вмещает в себя три модели: 55ʺ, 65ʺ и 75ʺ. Оценили новинки в $930, $1240 и $1550 соответственно.

Все три модели удостоились панели с частотой обновления 120 Гц, разрешением 4К (3840х2160 пикселей), цветовым охватом DCI-P3 97% и углом обзора по горизонтали 178º. Заявлены технологи MEMC, Dolby Vision HDR IQ, и HDR10. Младшая модель предлагает 100 зон подсветки, у версии на 65ʺ их 224 и у 75ʺ — 255.

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Телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition обладают цельнометаллическими корпусами с минимальными рамками и выдвижной камерой с парочкой датчиков, где разрешение главного составило 48-мегапикселей. Камера пригодится для организации сеансов видеосвязи и позволит управлять телевизором посредством жестов.

Построены Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition на базе 4-ядерного чипа MediaTek MT9950, обладают 4 Гб оперативной памяти, флеш-памятью на 64 Гб и акустической системой мощностью 100 Вт, состоящей из 16 динамиков. Есть три разъема HDMI, два USB, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Смарт-телевизоры совместимы с игровыми консолями и в числе них Xbox Series X и Series S.

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Источник: ithome