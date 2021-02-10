Xiaomi Mix Fold 2 будет самым тонким и легким складным смартфонов

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Известный инсайдер дал свой прогноз

Количество складных смартфонов на рынке постоянно растет. И эта тенденция будет наблюдаться и дальше. Свою новинку должна представить и компания Xiaomi. Речь идет о втором поколении Xiaomi Mix Fold, которое должны представить в этом году.

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Известный информатор Ice Universe напомнил о появлении Xiaomi Mix Fold 2 в контексте того, что это будет один из самых тонких и легких смартфонов со складной конструкцией. К сожалению, он не стал конкретизировать, сколько будет весить смартфон и какова будет его толщина.

Ожидается, что Xiaomi Mix Fold 2 удостоится гибкого 8-дюймового дисплея и на внешней стороне установят экран диагональю 6,5 дюйма. По слухам, обе панели предложат поддержку высокой частоты обновления. В качестве аппаратной платформы смартфону предрекают Snapdragon 8 Gen 1 Plus, представить который должны 20 мая.

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На данный момент, это вся информация, которая известна о Xiaomi Mix Fold 2. Можно лишь строить догадки, что смартфон получит оперативную память до 16 Гб LPDDR5, встроенную до 512 Гб UFS 3.1, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч, быструю проводную зарядку и тройную тыльную камеру.

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Источник: twitter