Xiaomi Mix Fold 4 получит фишку Galaxy Fold и впервые в сложных смартфонах камеру Leica

МОЖЕТ И ГЛООБЛУЧЕНИЕ?

Компания Xiaomi готовится представить четвертое поколение складывающегося смартфона Mix Fold. По новым утечкам, модель Mix Fold 4 может получить водозащиту IPX8 как у Galaxy Fold 5 и стать легче.

Согласно инсайдерской информации, новое устройство будет весить всего 250 граммов – это значительно меньше, чем у предшественников – однако все еще чуть больше раскладушки от Honor.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Xiaomi MIX Fold 4 will adopt the new generation of keel shaft Hinge Technology, main highlight of new Hinge is that it is more durable, lesser crease and waterproof. <br><br>The overall Folding machine is going pod massive physical change, weight has been reduced...</p>— Kartikey Singh (@That_Kartikey) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/That_Kartikey/status/1750484022491574275?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2024</a></a> https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Кроме того, Mix Fold 4 может получить сертификацию IP для защиты воды. Также ожидается, что смартфон оснастят самым мощным на сегодняшний день чипсетом от «красных» - Snapdragon 8 Gen 3.

По слухам, Xiaomi Mix Fold 4 дебютирует в мае вместе с другими устройствами компании. Также, по слухам, впервые складывающийся смартфон Xiaomi может появиться и на международных рынках, включая Европу.

Надеемся, что все из этих слухов правдой. Если да – это поможет составить конкуренцию лидерам сложных смартфонов – Samsung и Huawei.

Источник - GSMChina , X