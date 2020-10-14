Xiaomi нашла повод потроллить Apple. Догадались за что?

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В комплекте с Xiaomi Mi 10T Pro идет зарядка, а с iPhone 12 — нет

Вчера Apple порадовала своих фанатов анонсом серии iPhone 12. Как всегда, компания позиционирует свои новинки как имиджевые смартфоны, не забывая при этом взвинчивать ценники на них, чтобы вновь неплохо заработать с продажи устройств.

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С этого года в качестве «приятного» бонуса компания еще и предлагает докупить зарядное устройство, изъяв его из комплекта. А то как-то мало зарабатывает Apple на продаже аксессуаров и сделано это с заботой о природе. Дескать у пользователей «яблочной» продукции дома уже валом зарядок, а новые попросту являются ненужным мусором. Зачем же захламлять планету излишними отходами?

Все же больше алчность движет Apple, и она ищет все новые пути содрать с пользователей больше денег. Естественно, что такой подход вызвал неудовольствие у приличной армии пользователей и конкуренты не прочь сыграть на этом моменте. Первой отличилась Xiaomi, решив потроллить Apple.

На своей странице в Twitter она опубликовала ролик с распаковкой Xiaomi Mi 10T Pro. Естественно, что уделили внимание в видео вопросу комплектации и прошлись по конкуренту. Свой ролик компания сопроводила указанием, что «Не волнуйтесь, мы ничего не изъяли из коробки с Xiaomi Mi 10T Pro». Не сложно догадаться, что компания явно пытается уколоть Apple за урезанный комплект поставки iPhone 12.

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Интересно, а если в будущем Xiaomi и сама по каким-то причинам перестанет класть в коробку со смартфоном зарядный блок, то как она попытается оправдаться?

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Источник: telegram