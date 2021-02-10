Xiaomi отчиталась за 4 квартал 2020 года и весь прошлый год: продажи растут и прибыль множится

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Xiaomi наращивает долю и армию пользователей по всему миру

Сегодня Xiaomi Group объявила результаты свой работы за четвертый квартал прошлого года и отчиталась об итогах работы за весь 2020 год. Выручка компании за весь прошлый год составила 245,9 млрд юаней и это на 19,4% больше, чем за 2019 год. Скорректированная чистая прибыль составила 13 млрд юаней и рост составил 12,8%, чем годом ранее.

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Общая выручка Xiaomi Group в четвертом квартале прошлого года достигла отметки 70,5 млрд юаней, увеличившись на 24,8%, а скорректированная чистая прибыль — 3,2 млрд и рост на 36,7%.

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Поставки смартфонов в прошлом году Xiaomi по итогам прошлого года достигли 146 млн единиц и это на 17,5% больше, чем в 2019 году. По данным аналитиков Canalys в последнем квартале прошлого года Xiaomi стала третьей в табеле рангов крупнейших производителей с долей 12,1% рынка и ей удалось продать около 10 млн устройств с ценником в районе $355-460.

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Поставки мобильных устройств Xiaomi на рынок Китая увеличились на 51,9% в годовом исчислении, а его доля выросла с 9,2% до 14,6%. Продукция компании доступна более, чем в 100 странах и регионах по всему миру. По итогам четвертого квартала прошлого года компания вошла в пятерку крупнейших смартфоностроителей в 54 странах и регионах.

Количество активных пользователей MIUI в декабре 2020 года достигло 396 млн и это на 28% больше, чем годом ранее. Удалось компании также поставить в прошлом году 12 млн смарт-телевизоров, став пятой на мировом рынке.

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Источник: mydrivers