Xiaomi создала группу для решения проблем с MIUI

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Xiaomi назначила тех, кто теперь будет отвечать за доведения до ума MIUI China ROM

Xiaomi одна из тех компаний, которая ломала стереотип, что «made in China = плохо». А начиналось все в 2010 году, когда несколько энтузиастов решили создать свою прошивку на базе Android — MIUI. Компания не ставила перед собой цель завоевать рынок смартфонов. Она пришла позже и одной из их фишек стала именно MIUI.

На первых порах ее хвалили за функциональность и стабильность. Но в последнее время все изменилось. Инженеры и разработчики стали заложниками конвейера. Плохая поддержка и обилие багов стали неотъемлемой частью MIUI. В последнее время прошивка выдает слишком уж много багов и проблем, которые невозможно и нельзя игнорировать. И немало тех, кто считает, что настали времена, когда появилась ассоциация «made in Xiaomi = плохая прошивка».

Поэтому не удивительно, что форумы и социальные сети захлестнула волна негатива и жалоб на работу MIUI. Больше всего досталось глобальной версии оболочки. Компания пообещала все исправить и декларирует, что работы в этом направлении начались.

Но, как всегда, в любимчиках оказались фанаты на домашнем рынке. Неделю назад была создана группа «MIUI Pioneer Group», которая будет отвечать за обратную связь с пользователями и исправление ошибок. Ее задача «выстроить четкие приоритеты, повысить эффективность и восстановить репутацию». Обещано, что участники команды будут регулярно публиковать отчет о том, что сделано.

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Будет ли такая же инициатива внедрена в случае с глобальной версией, неизвестно. Возможно, подобная команда будет создана и для до того, чтобы довести до ума и глобальную версию прошивки.

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Источник: twitter