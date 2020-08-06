Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе

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Huawei произвела небольшой фурор этим летом, доказав, что даже находясь под нереальными для другой компании санкциями, она может занять первую строчку в мировом рейтинге продаж смартфонов. Возможно, такого экономического чуда и не произошло, если бы не продолжающаяся пандемия, но, так или иначе, Huawei сейчас на коне.





Но не на всех рынках дела китайской компании идут настолько хорошо. Аналитическое бюро Canalys обнародовало свой рейтинг по рынку Европы за 2-й квартал 2020 года, в который вошли пять крупнейших производителей. И выяснилось, что в этом году Huawei опустился с третьего на четвертое место. Как вы думаете, кто ее опередил? Правильно – Xiaomi.

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По данным Canalys, продажи обеих компании составили 17% от общего объема проданных смартфонов в этом квартале. Однако агентство сообщило, что Xiaomi продала 7,1 млн единиц в Европе в течение этого периода, опережая Huawei примерно на 100 000 единиц. У Huawei наблюдалось снижение на те же 17% по сравнению с прошлым годом, в то время как у Xiaomi наметился рост аж на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.





Samsung по-прежнему занимает первое место в Европе, на долю которого приходится 30% проданных смартфонов в этом квартале. Тем не менее, корейский производитель продемонстрировал снижение по сравнению с предыдущим годом на 31%. Интересно, что единственными брендами в первой пятерке, которые за это время продемонстрировали рекордный рост в Европе по сравнению с прошлым годом, стали Xiaomi и Apple.

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По материалам Canalys, Xiaomi подняла свой рейтинг в Европе за счет низкой стоимости своей продукции в период продолжающегося экономического кризиса.





Источник: Gizmochina