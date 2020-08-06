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Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе

06.08.2020 666 0

Huawei произвела небольшой фурор этим летом, доказав, что даже находясь под нереальными для другой компании санкциями, она может занять первую строчку в мировом рейтинге продаж смартфонов. Возможно, такого экономического чуда и не произошло, если бы не продолжающаяся пандемия, но, так или иначе, Huawei сейчас на коне.

 

Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе – фото 1

 

Но не на всех рынках дела китайской компании идут настолько хорошо. Аналитическое бюро Canalys обнародовало свой рейтинг по рынку Европы за 2-й квартал 2020 года, в который вошли пять крупнейших производителей. И выяснилось, что в этом году Huawei опустился с третьего на четвертое место. Как вы думаете, кто ее опередил? Правильно – Xiaomi.

 

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По данным Canalys, продажи обеих компании составили 17% от общего объема проданных смартфонов в этом квартале. Однако агентство сообщило, что Xiaomi продала 7,1 млн единиц в Европе в течение этого периода, опережая Huawei примерно на 100 000 единиц. У Huawei наблюдалось снижение на те же 17% по сравнению с прошлым годом, в то время как у Xiaomi наметился рост аж на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

 

Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе – фото 2

 

Samsung по-прежнему занимает первое место в Европе, на долю которого приходится 30% проданных смартфонов в этом квартале. Тем не менее, корейский производитель продемонстрировал снижение по сравнению с предыдущим годом на 31%. Интересно, что единственными брендами в первой пятерке, которые за это время продемонстрировали рекордный рост в Европе по сравнению с прошлым годом, стали Xiaomi и Apple.

 

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По материалам Canalys, Xiaomi подняла свой рейтинг в Европе за счет низкой стоимости своей продукции в период продолжающегося экономического кризиса.

 

Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе – фото 3

 

Источник: Gizmochina

Xiaomi Huawei Apple
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 06.08.2020

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Xiaomi стала третьим крупнейшим производителем смартфонов в Европе