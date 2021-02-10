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Друзья, сегодня у нас будет небольшая статья с двойной пользой. Во-первых, мы расскажем о крутом китайском смартфоне стоимостью 11 000 грн, который по своим техническим характеристикам просто рвет всех конкурентов.

Во-вторых, мы сразу объясним, как украинизировать этот телефон, чтобы на нем появился украинский язык, Google-сервисы и возможность пользоваться бесконтактной оплатой.

Как «украинизировать» китайский смартфон Xiaomi | Добавляем украинский язык и Google сервисы

Это будет максимально полезно и познавательно для тех, кто не хочет переплачивать несколько тысяч за глобальную версию с такими же параметрами.

Речь идет о модели Redmi Note 12 Turbo, международная версия которой называется Poco F5. Уверена, вы уже неоднократно слышали об этом девайсе. В Украине китайский смартфон стоит на 3000 грн дешевле глобалки. При этом у китайца гораздо больше памяти.

Есть ли смысл переплачивать за Poco F5, если можно купить Redmi Note 12 Turbo, провести некоторые манипуляции и комфортно им пользоваться?

Телефон получил отличный OLED-экран с яркостью 1000 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Нет никаких проблем с ШИМом.

Дизайн Рэдми Ноут 12 Турбо стильный и точно понравится большинству пользователей, а рамки вокруг экрана очень тонкие.

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Работает Redmi Note 12 Turbo на процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Друзья, это единственный смартфон стоимостью 11 000 грн с таким мощным чипом! Его можно спокойно сравнивать с Snapdragon 8+ Gen 1. Аппарат потянет абсолютно все мощные игры на максимальных настройках.

Этот красавец обновился до Android 14 с HyperOS и гарантированно получит еще Android 15. Дополнительный плюс: на китайскую версию обновления прошивки прилетают гораздо чаще, чем на глобальную.

По цене 11 тысяч гривен можно купить модификацию на 12/512 ГБ. Основная камера здесь – на 64 Мп, сенсор Omnivision с OIS. Фотографирует и снимает хорошо.

Несмотря на то, что это китаец, можно добиться практически того же результата, что и на глобалке. Проведя нехитрые действия, вы получите интерфейс телефона на украинском языке. В Google Play и приложениях тоже все будет на украинском, как и в настройках.

Процент украинизации телефона составляет около 65%. Если в некоторых параметрах украинский и отсутствует, то есть английский. Китайских иероглифов практически нет.

Google сервисы работают без проблем, как и бесконтактная оплата NFC. Обновления прилетают "по воздуху". Благодаря наличию Band 3 и Band 7 сеть 4G ловит отлично.

Китайские модели работают стабильнее глобальных. Да и китайская HyperOS выигрывает по сравнению со стандартным Poco Launcher. Еще одно преимущество – стоковая запись звонков.

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Итак, как же перевести Redmi Note 12 Turbo на украинский язык? Для этого вам понадобится приложение MoreLocale 2, находящееся в свободном доступе на Google Play. Смартфон с установленным приложением нужно подключить к компьютеру по USB и ввести несколько команд через adb. Подробные инструкции вы найдете на технологических форумах.

Китайские приложения можно удалить, а Google-сервисы добавить через настройки. Все данные, например контакты, синхронизируются без проблем.

Поэтому вы точно сможете удобно пользоваться китайским аппаратом в Украине. Чтобы купить Redmi Note 12 Turbo и другие крутые телефоны, переходите в наш Telegram-канал Androprice Украина . Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить старт продаж других превосходных моделей.

Redmi Note 12 Turbo

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