Появились рендеры Samsung Galaxy Xcover 7: защищенный телефон Samsung впервые демонстрирует знакомый, но устаревший дизайн

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Защита на максимум

Ранее мы уже писали некоторые данные о Galaxy Xcover 7 – защищенный смартфон от Samsung, но сейчас появилась точная информация о виде будущего смартфона.

Дизайн Samsung Galaxy Xcover 7 впервые изображен на ряде несомненно достаточно точных рендеров, сделанных Android Headlines, что свидетельствует о том, что небольшой V-образный вырез экрана Xcover 6 Pro останется, а система камер на задней панели перейдет с двух датчиков на один, как на Xcover 5

Очень вероятно, что Samsung установит цену на Galaxy Xcover 7, которая будет несколько ниже, чем на защищенный предшественник под брендом Pro, — он все еще стоит несколько завышенных 600 долларов США.

При отсутствии каких-либо подробностей о возможностях этой единственной камеры или других спецификаций, конечно, трудно предположить, насколько доступным может быть Xcover 7. Наконец, сегодняшние утечки изображений дают понять, что устройство будет построено как абсолютный танк, который, скорее всего, выдержит все – от длительного погружения в воду до пыли, грязи, экстремальных температур, вибрации и даже случайных падений на твердую поверхность.

Красный акцент вокруг кольца задней камеры, программируемая боковая кнопка Xcover и заменяемый аккумулятор – еще три ключевых визуальных/функциональных элемента, которые, по сути, позаимствованы будущим Samsung Galaxy Xcover 7 у своих сверхпрочных и удобных для работы предшественников. Теперь нам остается только ждать официального анонса, который может состояться, а может и не состояться до конца года.

Источник: androidheadlines