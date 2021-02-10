Закрыть YouTube в России, и чтобы ни один VPN тут не помог

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Таков призыв вице-спикера РФ

Вчера официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, будучи очень разочарованной тем фактом, что YouTube заблокировал канал «Дума ТВ», заявила о том, что видеохостинг подписал себе приговор. Она намекнула, что дни работы площадки в России сочтены. Свое возмущение действиями YouTube решил высказать еще один преданный ставленник власти — вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он заявил, что доступ к каналу «Дума ТВ» был заблокирован за нарушение «каких-то правил ресурса». По его словам, впоследствии стало понятно, что все дело в санкциях. Он подчеркнул, что заблокирован не какой-то обычный YouTube-канал, а официальное средство массовой информации федерального органа власти РФ, задача которого освещение работы Госдумы. Ну, чтобы все поняли, что насколько значимый канал в итоге попал под санкции.

Петр Толстой заявил, что видеохостинг наводнили чудовищные фейки и контекстная реклама, направленные на дискредитацию российских военных и раскачивание политической ситуации внутри страны. В мире российского чиновника YouTube ведет подрывную и антироссийскую деятельность, а значит, он должен ответить за это. «И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», — заявил вице-спикер Государственной Думы.

Прямо, страх господний как весь мир «несправедливо» ополчился на Россию. За считанные дни наводнили YouTube фейками, не замечая, что эти самые «чудовищные фейки» и контекстная реклама повсюду в Интернете. И зачем тогда полумеры с закрытием одного сервиса? Тогда уж лучше сразу заблокировать всех — запретить весь Интернет на территории России. Создать свой «росинет» и доносить до жителей РФ только ту информацию, которая нравится и удобна для власти, а еще позволяет манипулировать сознанием россиян.

И разве российские военные своими бесчинствами и зверствами в Украине не сами дискредитируют себя и свою страну? Вице-спикеру Госдумы стоит начать с того, что прямо заявить о том, что в Украине идет война и перестать проводить «спецоперацию» в умах россиян.

Источник: telegram