Zeiss поможет Vivo создавать топовые камерофоны

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Vivo и Zeiss теперь партнеры

Несколько дней назад стало известно, что оптика Zeiss появится в смартфонах Vivo. Речь идет о Vivo X60 и X60 Pro, премьера которых состоится 29 декабря нынешнего года. Сегодня компания решила рассказать о целях сотрудничества с Zeiss и пообещала, что выходом двух смартфонов сотрудничество двух компаний не завершится.

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Основная цель партнерства — совместное продвижение и развитие технологических инноваций для повышения качества фотографий, созданных на мобильные смартфоны. Кроме того, компания спроектировала «систему визуализации Vivo Zeiss.

«Благодаря этому партнерству технология обработки изображений Zeiss станет доступной для всех наших потребителей. Основываясь на синергии и взаимодополняемости традиционной оптики и новых цифровых технологий, Vivo и Zeiss намерены использовать это стратегическое сотрудничество в качестве отправной точки для открытия - новая эра мобильной визуализации и возможность для большего творчества, чтобы способствовать правильному и долгосрочному развитию всей отрасли», - заявил старший вице-президент и директор по маркетингу Vivo.

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Vivo среди тех компаний, кто хочет воспользоваться ситуацией с падением Huawei и укрепить свои позиции на глобальном рынке и, прежде всего, в топовом сегменте смартфонов. Стоит цель заявить о себе, как о компании, умеющей создавать топовые камерофоны.

Известно, что VivoX60 получит тройную камеру 48 Мп (f/1.6) + 13 Мп (ультраширик) + 13 Мп («портретник»). У VivoX60 Pro камера будет четверная, где главный модуль на 48 Мп и предложат перископический датчик на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.﻿

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Источник: tudocelular