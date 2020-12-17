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Zeiss поможет Vivo создавать топовые камерофоны

17.12.2020 84 0

Vivo и Zeiss теперь партнеры

Несколько дней назад стало известно, что оптика Zeiss появится в смартфонах Vivo. Речь идет о Vivo X60 и X60 Pro, премьера которых состоится 29 декабря нынешнего года. Сегодня компания решила рассказать о целях сотрудничества с Zeiss и пообещала, что выходом двух смартфонов сотрудничество двух компаний не завершится.

 

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Основная цель партнерства — совместное продвижение и развитие технологических инноваций для повышения качества фотографий, созданных на мобильные смартфоны. Кроме того, компания спроектировала «систему визуализации Vivo Zeiss.

 

 Zeiss поможет Vivo создавать топовые камерофоны – фото 1

«Благодаря этому партнерству технология обработки изображений Zeiss станет доступной для всех наших потребителей. Основываясь на синергии и взаимодополняемости традиционной оптики и новых цифровых технологий, Vivo и Zeiss намерены использовать это стратегическое сотрудничество в качестве отправной точки для открытия - новая эра мобильной визуализации и возможность для большего творчества, чтобы способствовать правильному и долгосрочному развитию всей отрасли», - заявил старший вице-президент и директор по маркетингу Vivo.

 

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Vivo среди тех компаний, кто хочет воспользоваться ситуацией с падением Huawei и укрепить свои позиции на глобальном рынке и, прежде всего, в топовом сегменте смартфонов. Стоит цель заявить о себе, как о компании, умеющей создавать топовые камерофоны.

 

Известно, что VivoX60 получит тройную камеру 48 Мп (f/1.6) + 13 Мп (ультраширик) + 13 Мп («портретник»). У VivoX60 Pro камера будет четверная, где главный модуль на 48 Мп и предложат перископический датчик на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.﻿

 

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Источник: tudocelular

Vivo Zeiss
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.12.2020

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Zeiss поможет Vivo создавать топовые камерофоны