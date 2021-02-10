Живые фотографии коробки Meizu 18 Pro. Известен дизайн задней панели смартфона

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Наконец есть возможность посмотреть на Meizu 18 Pro﻿ с других сторон

Если до этого мы несколько дней подряд сообщали вам официальны новости от Meizu, которая тизерила нам свои Meizu 18 и 18 Pro, то сегодня мы снова с неофициальной утечкой и шпионскими фотографиями.

В сеть утекли фотографии, предположительно, коробок смартфонов. По ним мы можем, наконец, понять возможный дизайн задней панели и блока камер.

Как видно по характеристикам на коробке, это старшая модель на Snapdragon 888 – Meizu 18 Pro. И сзади мы видим большой прямоугольный блок модулей с камерами. Всего шесть отверстий. Есть подозрения, что перед нами четыре модуля камеры, один сенсор глубины и фонарик. Но это пока догадки. На коробке указанно, что смартфон оснащен матрицей на 50 Мп.

Ну и как бонус, подробнее можно рассмотреть новый синий цвет, который выглядит очень хорошо. Тот же инсайдер показал фотографию телефона в руке, предположительно это тоже Meizu 18 Pro.

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Официальная презентация смартфона запланирована на 3 марта.

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Источник: weibo.com﻿