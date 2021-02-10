Новые подробности о Meizu 18 и 18 Pro. Сегодня поговорим о зарядках

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Meizu установять быструю безпроводную зарядку на свой флагман

﻿Даже в субботу Meizu не забывают о нас, и продолжают снабжать деталями про свои будущие флагманы.

За прошлые дни мы узнали дизайн новинок. Также нам подсказали, что младшая версия будет иметь размер 6.2 дюйма. Нам подтвердили, что Meizu 18 Pro будет на самом топовом железе и мы не увидим смартфоны в белом цвете.

Сегодня речь пойдет о скорости заряда смартфонов. На постере, который был опубликован с утра сообщаются детали по этому поводу.

Модель Meizu 18 будет иметь возможность очень быстро заряжаться. За первые 30 минут зарядки можно будет заполнить 80% аккумулятора. Емкость его, к слову, 4000 мАч.

Старший Meizu 18 Pro будет первым смартфоном компании, который оснастят беспроводной зарядкой. Точную скорость зарядки не называют, но ожидается, что она будет на уровне конкурентов. Емкость аккумулятора старшей модели составит 4500 мАч.

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Новость подана так, что напрашивается вывод: обычный Meizu 18 не будет поддерживать беспроводную зарядку. Если это так, то остается некий “осадок” - на дворе 2021. Впрочем, 3 марта всё расставит на свои места, именно тогда нам и представлять эти смартфоны.

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Источник: news.mydrivers.com﻿