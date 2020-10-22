Анонсирован ZTE V2020 5G с MediaTek 800 на борту

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Китайская компания ZTE представила новый среднебюджетник с адекватными характеристиками.

Компания ZTE выпустила на рынок Китая новый смартфон под названием ZTE V2020 5G. Главная фишка устройства – доступ к сетям пятого поколения за адекватный ценник.

Рассмотрим его ключевые характеристики. ZTE V2020 5G оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с отверстием для фронтальной камеры, кстати, с разрешением в 16 мегапикселей. Экран имеет разрешение Full HD+ и покрытие цветовой гаммы NTSC на 97 процентов. Соотношение сторон экрана к корпусу телефона составляет 90,8%. Смартфон имеет следующие размеры: 162,7 x 76,3 x 8,8 мм и вес 184 грамма.

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Сердцем смартфона является решение от MediaTek Dimensity 800. Помогает ему набор из 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ хранилища типа UFS 2.1.

Блок основной камеры выполнен в форме квадрата. Главный сенсор имеет разрешение 48 Мп. К остальным датчикам относятся: 8-мегапиксельный «ультрашик» с углом съемки 120 градусов, 2-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный «портретник».

Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч. Привычный сканер отпечатков пальцев разместили на заднике устройства. Прошивкой выступает собственный интерфейс компании MiFavor UI на базе Android 10.

К другим «приятностям» относятся Bluetooth 5.0, порт USB-C при сохраненном 3.5 мм мини-джеке и поддержка DTS:X Ultra.

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Всю эту красоту оценили в 1399 юаней, что примерно равняется $210. Вариант расцветки только один – градиентный синий. Поставки устройства начнутся 25 октября.

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Источник: gadgetsay.com



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