ZTE WATCH Live: еще одни смарт-часы на рынке за 35 долларов

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ZTE выкатили свои умные часы ZTE WATCH Live, чтобы не отставать от конкурентов.

Компания ZTE объявила о выпуске своих новых смарт-часов для рынка Китая, названных ZTE WATCH Live. Дизайн часов напоминает Apple Watch (или точнее даже Realme Watch) благодаря квадратному циферблату. Часы оснащены классом защиты IP68 от воды и пыли. Также производитель встроил функцию 24-часового мониторинга частоты пульса и добавил в комплект поставки мягкий силиконовый ремешок.

IPS-дисплей ZTE WATCH Live имеет размер 1,3 дюйма и полное сенсорное покрытие. Экран имеет разрешение 240×240 пикселей. Корпус часов имеет следующие размеры: 40,6×34,6×10,8 мм и весит 35,7 г.

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Часы уверенно можно использовать в качестве фитнес-трекера: в них встроены 12 спортивных режимов, а также производитель добавил поддержку таких функций, как просмотр погоды и уведомлений, управление музыкой и дистанционное управление камерой.

ZTE WATCH Live также могут измерять уровень насыщения крови кислородом. Естественно, как и многие умные часы, WATCH Live могут измерять качество сна и напоминать об активности, если пользователи слишком долго сидит неподвижно.

ZTE утверждают, что аккумулятор, установленный в WATCH Live, позволит часам жить от 14 до 21 день, в зависимости от режима использования. Сами часы заряжаются от привычной многим док-станции в виде магнитного «крэдла».

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ZTE WATCH Live выпускаются (пока что) только в черном цвете и будут доступны для покупки в Китае по цене 229 юаней (около 35 долларов), начиная с 3 декабря. О международном запуске пока ничего не слышно.

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Источник: NDTV



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