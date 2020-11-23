«Звонилка» от Google получит обновленные название и дизайн
Google обновят иконку и имя своего приложения для совершения звонков.
Если вы вдруг пропустили, приложение Google Phone (Телефон) в настоящее время официально доступно не только для устройств Pixel и некоторых авторизированных производителей, вроде Xiaomi. За последние несколько недель Google сделал его доступным для всех Android-устройств, теперь его можно скачать через Google Play Store.
Судя по всему, в честь этого события Google также планирует переименовать приложение и присвоить ему новый значок. Скорее всего, это намекает на большой ребрендинг всех приложений, которые являются частью экосистемы Google.
Сегодня издание 9to5Google опубликовало свои находки: в YouTube существует рекламный ролик, созданный для продвижения приложения «Google Телефон». В самом ролике не содержится ничего интересного: описание функций и заявление, что это лучшее приложение-«звонилка. Но наблюдательные зрители могут отметить новый логотип наборщика номеров, а также новое название: Google Call.
Сама иконка представляет собой обычное изображение телефона, но цвета отличаются от текущего логотипа – сейчас это белая трубка на синем фоне. Также отличается и форма телефона. В самом ролике видны четыре цвета Google, являющиеся частью многих нынешних иконок различных приложений от Google. Также за значком видно название Google Call, ранее не использовавшееся для обозначения приложения.
Пока что новое название не отображается нигде, кроме этого ролика, но, скорее всего, обновление начнет распространяться официально. И, по слухам, обновленный внешний вид должен дойти и до приложений Google Duo и Сообщений (СМС-клиента).
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Google Call
Источник: 9to5Google
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