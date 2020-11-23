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«Звонилка» от Google получит обновленные название и дизайн

23.11.2020 370 0

Google обновят иконку и имя своего приложения для совершения звонков.

 

Google Phone

 

Если вы вдруг пропустили, приложение Google Phone (Телефон) в настоящее время официально доступно не только для устройств Pixel и некоторых авторизированных производителей, вроде Xiaomi. За последние несколько недель Google сделал его доступным для всех Android-устройств, теперь его можно скачать через Google Play Store.

 

Судя по всему, в честь этого события Google также планирует переименовать приложение и присвоить ему новый значок. Скорее всего, это намекает на большой ребрендинг всех приложений, которые являются частью экосистемы Google.

 

Сегодня издание 9to5Google опубликовало свои находки: в YouTube существует рекламный ролик, созданный для продвижения приложения «Google Телефон». В самом ролике не содержится ничего интересного: описание функций и заявление, что это лучшее приложение-«звонилка. Но наблюдательные зрители могут отметить новый логотип наборщика номеров, а также новое название: Google Call.

 

Google Телефон

 

Сама иконка представляет собой обычное изображение телефона, но цвета отличаются от текущего логотипа – сейчас это белая трубка на синем фоне. Также отличается и форма телефона. В самом ролике видны четыре цвета Google, являющиеся частью многих нынешних иконок различных приложений от Google. Также за значком видно название Google Call, ранее не использовавшееся для обозначения приложения.

 

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Пока что новое название не отображается нигде, кроме этого ролика, но, скорее всего, обновление начнет распространяться официально. И, по слухам, обновленный внешний вид должен дойти и до приложений Google Duo и Сообщений (СМС-клиента).

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Google Call

 

Google Call﻿

 

Источник: 9to5Google


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Google Google Телефон Google Phone Google Call
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.11.2020

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«Звонилка» от Google получит обновленные название и дизайн