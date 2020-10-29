Бюджетник Nokia 5.3 совсем скоро будет работать на Android 11

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Тест в GeekBench показал, что Nokia 5.3 будет одним из немногих бюджетных устройств на Android 11.

Буквально вчера мы рассказали о том, как высоко клиенты ценят Nokia. Аналитики считают, что такого высокого уровня доверия компания смогла добиться сочетанием надежности сборки своих устройств, обеспечением безопасности прошивки, а также своевременным обновлением ПО.

И вот в доказательство этих суждений появился новый инфоповод. В базе данных GeekBench была замечена бюджетная модель Nokia 5.3, работающая на новейшей операционной системе Android 11. Напомним, что далеко не все субфлагманы от других компаний сегодня предлагают самую последнюю версию Зеленого робота.

Смартфон Nokia 5.3 является первым устройством Nokia, замеченным на GeekBench, где прошивкой выступает Android 11.

Nokia 5.3 был показан в марте этого года и работал под управлением Android 10 из коробки. Во время презентации смартфона Nokia уточнила, что устройство стоимостью 183 евро получит обновления для Android 11 и даже для Android 12, а также в течение 3 лет будет получать самые последние патчи безопасности.

Согласно графику обновления до Android 11, опубликованному ранее в этом месяце, смартфоны Nokia начнут получать обновление в 4 квартале 2020 года. Nokia 5.3 вряд ли окажется в числе первых моделей, которым отправится новая версия прошивки, но, судя по скриншотам из GeekBench, ждать долго не придется.

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Источник: NokiaPowerUser



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