Nokia возглавила рейтинг брендов, которым доверяют больше всего

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Внезапно именно финская Nokia смогла расположить доверие клиентов по всему миру.

Несмотря на то, что дела у Nokia идут, мягко скажем, не так хорошо, как хотелось бы того владельцам компании, но, как оказалось, не в продажах счастье. Да, компании пришлось отложить несколько своих смартфонов: многие, например, до сих пор ждут флагман Nokia 9.3 PureView.

Однако сегодня мы получили подтверждение того, что Nokia по-прежнему остается одной из самых надежных компаний для многих клиентов по всему миру.﻿ Так говорит известнейшее аналитическое агентство Counterpoint Research. По данным исследовательской фирмы, Nokia занимает первое место в Рейтинге доверия производителям смартфонов.

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Рейтинг Counterpoint Research оценивает четыре важных сегмента - частота обновления программного обеспечения, обновления системы безопасности, качество сборки и устройства, рекомендуемые для предприятий.

Nokia делает все возможное, чтобы поддерживать смартфоны в актуальном и безопасном состоянии с помощью регулярных исправлений безопасности. Аналитики посчитали, что Nokia – единственная компания, которая действительно добилась успеха с программой Android One.

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Прежде всего, все смартфоны Nokia, отвечающие требованиям программы, в настоящее время работают под управлением Android 10. Всего у компании 20 смартфонов, работающих под управлением Android 10. Для сравнения: OnePlus занимает второе место, имея всего 7 устройств.

Также Nokia чаще всех получает похвалу от различных предприятий. Значительная часть этих устройств получает ежемесячные обновления патчей безопасности, что не является обычным явлением.

Напоследок, Counterpoint Research отмечают, что Nokia до сих пор поддерживает отличную сборку, за которую компания стала известна в 2000х. Специалисты Nokia проводят жесткие испытания, чтобы гарантировать качество сборки своих устройств.

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Источник: GSMArena



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