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Привет, друзья! В последнее время в сети не утихают разные споры и предположения о потенциальной новинке Xiaomi 13 Ultra. Недавно состоялась презентация флагманов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, с обзорами которых вы можете ознакомиться здесь и здесь. Но преданным фанатам бренда этого недостаточно – они хотят увидеть суперфлагман с самыми крутыми характеристиками на рынке.

В этой статье мы собрали всю интересную информацию о будущем Xiaomi 13 Ultra, которую можно найти на данный момент. Если вас тоже заинтриговал этот долгожданный смартфон – оставайтесь с нами и продолжайте читать.





Обратите внимание! На большинстве фото изображен Xiaomi 12S Ultra, поскольку качественных изображений Xiaomi 13 Ultra еще нет.

Возможные характеристики Xiaomi 13 Ultra

Сразу предупредим, что пока технические параметры Xiaomi 13 Ultra официально не подтверждены. Есть только вероятные характеристики, которыми делились в своих соцсетях разные инсайдеры. Этим информаторам можно доверять, поскольку они и раньше публиковали достоверную информацию о новинках еще до их официальной презентации.

Итак, по слухам, Xiaomi 13 Ultra станет обладателем большого 6,73-дюймового экрана. Да-да, габариты смартфонов продолжают увеличиваться, и рано или поздно они начнут превращаться уже в компактные планшеты. Ну или же мы дождемся массового запуска складных телефонов – согласитесь, что такая перспектива более реальна, чем смартфон и планшет 2 в 1.

Размеры Xiaomi 13 Ultra не уточняются. Остается надеяться, что смартфон будет более или менее легким и тонким, ведь это топовый флагман. Матрица, конечно, AMOLED, плюс с поддержкой LTPO. Ожидается поколение экрана Samsung E6, что вполне логично, поскольку такой же новейший дисплей получил и Xiaomi 13 Pro.

Другие параметры экрана Xiaomi 13 Ultra тоже вполне ожидаемы – разрешение QHD+ (2.5K), а частота обновления – 120 Гц. Дисплей будет изогнут с обеих сторон: данная технология нравится далеко не всем, но такая фишка в дизайне устройства буквально кричит о его премиальности.

Xiaomi 13 Ultra должен стать владельцем процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, потому что более крутой чип еще не был представлен. Объем оперативной памяти будет составлять до 16 ГБ – этого с головой хватит еще на 5 лет.

Постоянный накопитель с быстрым стандартом UFS 4.0 будет представлен в базовой модификации 256 ГБ. Топовая модификация должна получить 512 ГБ.

Огромный интерес представляют камеры, ведь Xiaomi 13 Ultra уже называют суперским камерофоном. Вот только в этом плане скорее всего будет даунгрейд. Подробнее о возможных параметрах камер Сяоми 13 Ультра мы рассказывали в этой новости. Рекомендуем ознакомиться с ней для полноты картины.

Если коротко, Xiaomi 13 Pro скорее всего станет обладателем 50-мегапиксельного сенсора IMX858. Еще смартфон получит сверхширокоугольный модуль и телеобъектив. Фронталка будет на 32 Мп. Камеры снова будут поддерживать технологии Leica.

Другие характеристики уже не так интересны: 90-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка и операционная система Android 13 с прошивкой MIUI 14.





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Когда будет представлен

Дата презентации Xiaomi 13 Ultra еще не была официально объявлена. Опять же, есть только слухи и предположения. Недавно в сети засветился постер, сообщающий, что презентация новинки пройдет уже 17 апреля. Но нельзя точно сказать, настоящий ли это постер или фальшивый. Скорее всего - второе, поскольку на официальных страницах компании он не был замечен.

Остальные инсайдеры утверждают, что анонс пройдет в мае или июне. По крайней мере, весной или в начале лета мы точно увидим Xiaomi 13 Ultra. Еще одна хорошая новость состоит в том, что Xiaomi 13 Ultra должен быть представлен для глобального рынка. Напомним, что прошлогодний телефон Xiaomi 12S Ultra так и не выбрался за пределы Китая.

Чем запомнился предыдущий телефон Xiaomi 12S Ultra

Если мы заговорили о предшественнике Xiaomi 13 Ultra, давайте вспомним его основные характеристики. Данный смартфон мог похвастаться 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой LTPO2, разрешением 1440x3200 пикселей, влагозащитой IP68, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 50.3-мегапиксельной дроной-5-основной камерой.

Как видим, отличий по сравнению с новой ожидаемой версией не так много. Экраны, скорее всего, будут одинаковыми, а вот процессор более свежий и мощный. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 очень нагревался, поэтому играть в требовательные игрушки было просто невозможно.

В новом поколении Gen 2 ситуацию улучшили: не то чтобы нагрева и тротлинга не было вообще, но все требовательные игрушки отлично идут на ультравысокие настройки. Подробнее о работе Snapdragon 8 Gen 2 вы можете почитать в обзорах Xiaomi 13 и 13 Pro (ссылки в начале статьи).

В плане камер Xiaomi 12 Ultra ни одного прорыва не совершил. Эта модель не заняла первые места в рейтинге DxOMark. Более того, она проигрывает предыдущей модели Mi 11 Ultra. Приблизительно такая же ситуация ожидается с Xiaomi 13 Ultra, если не хуже. Так что бесполезно надеяться, что будущая новинка станет лучшим камерофоном на технологическом рынке.





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Конкуренты Xiaomi 13 Ultra

Основные конкуренты Xiaomi 13 Ultra – это, конечно же, смартфоны из суперпремиум-сегмента. Если говорить о уже вышедших моделях, то это Honor Magic 5 Pro, Samsung S23 Ultra, Huawei P60 Pro, Google Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max и старенький Huawei Mate 50 Pro.

Нельзя сразу сказать, какой из этих смартфонов самый лучший. Это выясняется только путём детального сравнения. Но уже известно, что Honor Magic 5 Pro считается самым топовым камерофоном в мире, а за ним в рейтинге DxOMark следует Huawei Mate 50 Pro. Google Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro Max отличаются стабильным ПО и продолжительным временем поддержки от производителя. Сможет ли Xiaomi 13 Ultra превзойти эти смартфоны – большой вопрос.

Еще проблема заключается в цене Xiaomi 13 Ultra. В Европе телефон будет стоить более 1000 евро. При этом его тяжело назвать ТОПом за свои деньги. Не стоит ожидать от Сяоми 13 ультра крутых параметров по доступной цене. Это будет стандартный, очень дорогой флагман.

Обязательно поделитесь в комментариях своим мнением о Xiaomi 13 Ultra. Ждете ли вы выпуск этого смартфона?