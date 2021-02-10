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Здравствуйте, друзья! Мы с вами общались совсем недавно, и вот снова подъехал новый интересный обзор. В этот раз будем говорить о топовом смартфоне от компании Сяоми, а именно Xiaomi 13 Pro. Пока это самый крутой и, соответственно, самый дорогой телефон бренда, поэтому интерес к нему огромен. Мы привыкли, что Xiaomi чаще всего выступает в роли специалиста по доступным устройствам, но настоящие флагманы в ассортименте тоже есть. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы погнали!

Обзор Xiaomi 13 Pro – самый крутой телефон бренда

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Дисплей

Производительность и варианты памяти

Операционная система

Камеры, качество фото и видео

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Выводы

Технические характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6,73″ Разрешение экрана: 1440x3200 пикселей Дополнительные параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1200 нит, пиковая яркость – 1900 нит, распознавание 1 миллиарда цветов, плотность пикселей – 522 ppi, поддержка технологии Dolby Vision и режима HDR10+ Габариты: 162.9 x 74.6 x 8.7 мм при весе 229 г Материалы корпуса: Задняя панель из керамики или силиконового полимера, алюминиевые грани Цвета: Ceramic White (белый), Ceramic Black (черный), Ceramic Flora Green (зеленый), Mountain Blue (голубой из экокожи) Защита: Corning Gorilla Glass Victus (передняя панель), стандарт IP68 (защита от пыли и воды) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Видеоускоритель: Adreno 740 Ядро: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Память: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Основная камера: Главный модуль: разрешение 50.3 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 23mm, 1.0"-type, размер пикселя 1.6µm, Dual Pixel PDAF (расширенный фазовый автофокус), Laser AF (лазерный автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Объектив телефото: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор 75mm, PDAF (фазовый автофокус), 3.2-кратный оптический зум; Ультраширокий сенсор: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 14mm, угол обзора 115˚, AF (автофокус) Дополнительно: объектив Leica, двойная светодиодная двухцветная вспышка, режим HDR, запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, HDR, режим «Панорама», запись видео в 1080p@30fps Коммуникационные технологии: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GALILEO, QZSS, GLONASS, NavIC, BDS Звук: Стерео Аккумулятор: 4820 мАч Быстрая зарядка: Проводная 120-ваттная (технологии PD3.0 и QC4, заряд до 100% за 20 минут); Беспроводная 50-ваттная (заряд до 100% за 40 минут); Реверсивная 100-ваттная Цена: От 1299€

Вот такой список характеристик у нас выходит, друзья. Здесь все в лучших традициях флагманов: керамический корпус, экран LTPO AMOLED с разрешением 2.5K, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, камера с тремя 50-мегапиксельными модулями, проводная 120-ваттная и беспроводная 50-ваттна зарядка. На бумаге все идеально, но как обстоят дела в реальности? Идем разбираться.

Комплектация

Xiaomi 13 Pro приходит в черной однотонной коробке. Посредине размещено название модели, надпись серебристая. Из яркого на упаковке только крошечная красная метка Leica. Больше никаких элементов нет. Что сказать? Выглядит просто, но вместе с тем премиально и со вкусом. Уже по одной коробке ясно, что перед нами люксовое устройство.

А вот комплект поставки Xiaomi 13 Pro такой же, как и в бюджетных телефонах (за исключением блока питания, конечно). Производитель снова положил прозрачный силиконовый чехол ужасного качества, который вы выбросите уже через месяц использования, если не раньше. К топовому смартфону могли бы добавить что-нибудь более интересное.

Еще есть USB-кабель, документация, скрепка для открытия SIM-лотка и блок питания на 120 Вт.

Следует похвалить производителя за то, что он предоставляет полный комплект. Тот же iPhone 14 Pro, который, на минутку, стоит примерно столько же, идет без адаптера питания. А с Xiaomi 13 Pro вы сразу получите мощное зарядное устройство. Да и защитную пленку уже бережно наклеили на экран телефона. Так что в плане комплектации у новинки все отлично.

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Начнём, наверное, с габаритов. И в этом плане Xiaomi 13 Pro – просто гигант. Размеры составляют 162.9×74.6×8.7 мм при массе 229 граммов. Версия Pro кажется огромной по сравнению с обычным Xiaomi 13. Это такая себе лопата. Даже по современным меркам телефон выглядит очень большим и тяжелым.

Значительное место на задней панели занимает гигантский блок камер, который как будто перевешивает, и держать девайс в руках просто неудобно. Экран немного закруглен по краям: это не полноценный "водопад", но назвать дисплей плоским нельзя. Грани экрана почти не впиваются в кожу, но смартфон все равно не эргономичен.

Корпус Xiaomi 13 Pro выполнен из керамики, которая считается очень крепким и надежным материалом. Но значительный минус заключается в том, что на керамике остаются все следы от пальцев. На белом цвете этого не видно, а вот черный будет весь покрыт вашими отпечатками. Да, ситуацию можно спасти с помощью чехла, но в кейсе телефон выглядит еще более громоздким.

Если уж речь зашла о цветах, расскажем, в каких вариантах можно приобрести Xiaomi 13 Pro. Как уже упоминалось, есть классический черный и белый цвета, а также светло-зеленый и голубой. Кстати, версия с голубой окраской имеет покрытие из экокожи. Выглядит стильно, да и отпечатки собирать не будет. Другой вопрос – насколько прочно такое покрытие и не будет ли оно со временем трескаться.

Грани Xiaomi 13 Pro изготовлены из алюминия. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Есть и полноценная влагозащита по стандарту IP68 – допускается погружение устройства на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут. Здесь все по-взрослому. Вот только мы не рекомендовали бы проверять на прочность переднюю панель телефона, а еще опускать его в воду.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, как это должно быть у флагмана. Срабатывает быстро, но анимация разблокировки какая-то устаревшая (ладно, этот вопрос уже к прошивке).

На нижней грани разместился разъем USB Type-C, динамик и SIM-слот. Установить вы сможете только две nano-SIM. Карта памяти, конечно, здесь не поддерживается. На верхнем торце место занимает ИК-порт, второй динамик и микрофон.

Впечатления от дизайна Xiaomi 13 Pro смешанные. С одной стороны, в нем предусмотрены все топовые фишки, начиная с закругленного экрана и заканчивая керамическим корпусом. Но из-за больших габаритов, огромного блока камер и того самого скругленного экрана телефон кажется неаккуратным и громоздким. Стандартный Xiaomi 13 может похвастаться более привлекательным дизайном.

Дисплей

Дальше на очереди экран, и здесь все просто отлично. Xiaomi 13 Pro получил матрицу LTPO AMOLED. В смартфоне используется новое поколение экрана Samsung E6. Разрешение тоже царское – 1440x3200 пикселей (2.5K). У Xiaomi 13 экран более простой – в нем отсутствует технология LTPO, а разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей.

Дисплей Xiaomi 13 Pro обновляется с частотой 120 Гц. Частота ШИМ равна 1920 Гц. По идее такой ШИМ совершенно незаметен для человеческого глаза и, соответственно, безвреден, но небольшой процент вредного мерцания все равно есть.

Важный параметр, на который стоит обратить внимание, это яркость экрана Xiaomi 13 Pro. Стандартная яркость составляет 1300 нит, а пиковую можно выкрутить до 1900 нит. Это делает дисплей Сяоми 13 Про одним из самых ярких на технологическом рынке. Можно не опасаться, что не хватит яркости в солнечный день.

Режим Always on Display конечно же, полноценный. Инструмент предлагает множество разных фишек и настроек. Во время входящих уведомлений можно включить хорошее мерцание граней экрана.

В общем, даже по желанию к экрану Xiaomi 13 Pro не придерешься. Все на достойном флагманском уровне.

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Производительность и варианты памяти

Перемещаемся к производительности. Xiaomi 13 Pro стал обладателем самого мощного чипа Snapdragon 8 Gen 2. Это новый процессор Qualcomm, который должен показывать великолепные результаты во всех сложных сценариях. Но мы помним, что флагманский процессор предыдущего поколения – Snapdragon 8 Gen 1, ужасно нагревался и троттлил, а это портило все впечатления от производительности.

Итак, как же обстоят дела у нового Snapdragon 8 Gen 2? К счастью, по сравнению с прошлым поколением новый чип ведет себя более или менее нормально. Нагрев также присутствует, но температура редко пересекает отметку 44-45°C даже после длительной игры в требовательные игрушки.

К примеру, играя на ультравысоких настройках у Genshin Impact, можно добиться заветных 55-59 кадров в секунду. Иногда бывают небольшие подвисания, но это уже скорее проблема самой игры.

В тесте на троллинг Xiaomi 13 Pro показывает себя неплохо. Производительность падает примерно на 10–15%. Неидеально, но все равно получаются красивая зеленая линия без сильных просадок.

А сколько же топовый смартфон набирает в синтетических тестах, спросите вы. Здесь все очень солидно. В AnTuTu Xiaomi 13 Pro набрал 1323873 балла. Космическая цифра, верно?

В Geekbench 5 Xiaomi 13 Pro выдает 5241 балла в многоядерном и 1490 баллов в одноядерном тесте.

Xiaomi 13 Pro можно смело назвать игровым смартфоном. Да, нагрев и троттлинг никуда не делись, но все мощные процессоры этим грешат. У Snapdragon 8 Gen 1 ситуация вообще была максимально печальной. Новый чип лучше оптимизирован, благодаря чему можно с комфортом играть во все трудные игрушки. А с повседневными задачами Xiaomi 13 Pro вообще справляется на раз-два.

Были представлены четыре модификации памяти – 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Но для европейского рынка выпустили только версии на 12/256 и 12/512 ГБ. Используется стандарт очень быстрой оперативной памяти LPDDR5X, а в ПЗУ задействован стандарт UFS 4.0.

Представленные модификации лучше всего подходят для флагмана: даже самому требовательному и активному пользователю с головой хватит 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ в постоянном хранилище. Также можно добавить к 7 ГБ виртуальной оперативной памяти, позаимствовав этот объем из ПЗУ.

Операционная система

Xiaomi 13 Pro из коробки поставляется с установленной MIUI 14 на борту. Конечно же, используется и свежайший Android 13. Все фишки новой прошивки присутствуют – это и удобные "плавающие" окна, и воспроизведение YouTube на выключенном экране, и измерение пульса через подэкранный сканер. Полный обзор MIUI 14 вы найдете в отдельной статье.

В настройках предусмотрена интересная функция под названием «Игнорировать случайные нажатия рядом с краями экрана». Рекомендуем включить ее, если случайно цепляли рукой округлые грани экрана. Функция позволяет выбрать область вокруг граней, которая будет неактивна.

Если говорить о стабильности работы, то здесь никаких претензий нет. Все работает быстро, плавно, без вылетов и зависаний. Это не должно стать каким-либо открытием, ведь речь идет о флагмане. Но все мы знаем, как «стабильно» иногда работает MIUI. Радует, что у Xiaomi 13 Pro таких проблем нет.

А вот к самому интерфейсу появляются вопросы. Он выглядит слишком перегруженным, аляпистым и неудобным. Хочется как-то разгрузить интерфейс, избавиться от всех лишних деталей, элементов, значков, не говоря уже о рекламе.

Если в бюджетнике можно закрыть глаза на такой интерфейс прошивки, то во флагмане это уже начинает раздражать. Например, Pixel 7 Pro предлагается примерно по такой же цене, но там прекрасный чистый Android. О цене Xiaomi 13 Pro и целесообразности его покупать поговорим чуть позже, а пока приступим к другим параметрам.

Камеры, качество фото и видео

Переходим к еще одной очень интересной характеристике – камерам Xiaomi 13 Pro. Учитывая, что это топовый флагман, сразу можно предположить, что он отлично снимает. Но от камер смартфона, который стоит 1000 евро, хочется чего-нибудь особенного. И телефон дает нам это «особое».

Xiaomi 13 Pro без преувеличения фотографирует шикарно. Главный 50.3-мегапиксельный сенсор делает отличные снимки как днем, так и ночью.

Из особенностей стоит отметить фирменные цветовые профили Leica, которые должны улучшать качество снимков, но от них больше проблем. В некоторых случаях встречается чрезмерная контрастность и яркость, но все это можно подкрутить в настройках.

Особенно учитывая, что пользователю предоставляется целый спектр параметров, которые можно изменить. Например, можно скачать понравившиеся шаблоны и эффекты, а в портретном режиме даже выбрать варианты с различным фокусным расстоянием.

Объектив телефото показывает не менее крутые результаты. Благодаря большой светосиле даже при плохом освещении получаем достойные фотографии. 3.2-кратное увеличение отрабатывает на 100%. Резкость даже лучше, чем у Pixel 7 Pro, благодаря чему фото получаются невероятно детализированными.

В портретном режиме есть правильное размытие заднего фона, что является очень большой редкостью среди других смартфонов.

Сверхширокоугольный объектив тоже не производит негативных впечатлений. Качество отличное, угол обзора большой, да и макроснимки получаются неплохими. Единственный момент, на который стоит обратить внимание – все фото, сделанные на ультраширик, достаточно холодные, без яркого теплого оттенка.

Xiaomi 13 Pro записывает видео на основную камеру в максимальном разрешении 8K с 24fps. Но такое качество не особенно пользуется популярностью из-за чрезмерного нагрева устройства и большого размера видеофайла. А вот в 4K пользователи снимают охотно: и качество отличное, и столько места во внутреннем хранилище не занимает.

Запись в 4K возможна с 24, 30 и 60 кадрами в секунду. Видеоролики получаются отличными, оптическая стабилизация полностью справляется со своей задачей. Запись звука также находится на высоте. А вот переключаться между камерами во время видеосъемки можно только с 30fps и ниже. С 60 кадрами в секунду такой возможности нет.

Нам осталось рассмотреть фронтальную камеру, имеющую разрешение 32 Мп. Казалось бы, фотки должны получаться отличными, но ничего такого нет. Качество однозначно неплохое, но явно прослеживается стиль Xiaomi – слишком замыленные, плоские и неестественные селфи.

Да и видео на фронталку можно записать только в 1080p@30fps. От флагмана мы ждали большего.

Коммуникации и звук

Перечислять скучные коммуникационные технологии не будем, вы можете найти их в таблице с техническими характеристиками. Что нас больше всего интересует – это вибромотор и звук. Вибрация отличная, ничем не хуже, чем у других флагманов.

Звук тоже отличный: очень громкий, с заметными басами и низами. Нельзя сказать, что это лучшее звучание из всех флагманов, но точно не самое плохое.

Автономность

Осталось поговорить об автономности и стоимости Xiaomi 13 Pro, и можно будет уже подводить итоги. Итак, телефон стал владельцем аккумулятора емкостью 4820 мАч. Едва не дотягивает до 5000 мАч, но разница там крошечная. Мы привыкли, что батареи с такой емкостью встречаются почти во всех современных телефонах – и бюджетниках, и флагманах.

При активном использовании смартфон придется заряжать поздним вечером. Если вы являетесь пассивным пользователем, заряд можно растянуть и на два дня. Быстро накормить аккумулятор поможет 120-ваттная зарядка. С помощью нее Xiaomi 13 Pro заряжается до 50% всего за 10 минут, а до 100% – за 20 минут. Потрясающие результаты, не правда ли?

Есть и беспроводная зарядка в лучших традициях флагманов. Мощность составляет 50 Вт, и на полную подпитку аккумулятора уйдет около 40 минут. Не обошлось и без реверсивной зарядки: вы можете быстро подкормить мелкие гаджеты, просто положив их на корпус Xiaomi 13 Pro.

Цена

А вот здесь начинается самое интересное. Вернее, самое неприятное. Недавно Xiaomi 13 Pro представили в Европе, как и его младшего брата – Xiaomi 13. Цены ужасают. Ценник на Xiaomi 13 Pro стартует со 1299 евро, и это за базовую модификацию. Именно столько нужно отдать за глобальную версию.

В Украине Xiaomi 13 Pro тоже уже продается. Усредненная цена в наших магазинах – около 50 тысяч гривен. Уверена, вы сейчас сидите с открытым ртом и изумленно смотрите на экран. Платить такие деньги за телефон Xiaomi, как бы хорош он ни был, решится далеко не каждый пользователь.

Выводы

Xiaomi 13 Pro – это, безусловно, отличный смартфон с лучшим экраном, лучшим процессором и лучшими камерами среди устройств компании. Все буквально кричит о том, что это настоящий топовый флагман за сумасшедшие деньги. Недостатки у Xiaomi 13 Pro, конечно, есть, но они незначительны по сравнению с плюсами.

Тем не менее, мы НЕ рекомендуем вам покупать этот смартфон. Все дело в цене. За эти деньги можно приобрести Pixel 7 Pro, который определенно лучше в плане срока поддержки от производителя и стабильности работы.

iPhone 14 Pro, к слову, тоже находится в этой ценовой категории. Да, некоторые не любят устройства от Apple и их операционную систему iOS, но чисто морально пользователи будут больше настроены на покупку нового Айфона за столь огромные деньги, чем на покупку телефона от Сяоми.

Есть и крутые флагманы от холдинга BBC, и многие из них стоят гораздо дешевле, чем Xiaomi 13 Pro. Поэтому нет смысла отдавать больше тысячи евро именно за эту модель. Давно прошли те времена, когда флагманские гаджеты Сяоми были топом за свои деньги. В последние годы бренд не пытается выпустить доступный девайс, а наоборот ставит все более высокий ценник, тем самым вступая в жесткую конкуренцию с флагманами от других фирм, в которой может и проиграть.

Более оптимальный и сбалансированный вариант – это Xiaomi 13. Стоимость дешевле и оснащена аналогичным процессором, хотя дисплей и камеры хуже. Есть и OnePlus 11 , но там нужно ждать, пока упадет цена. Вот такие дела.

Плюсы:

полный комплект поставки;

матрица LTPO AMOLED;

разрешение 2.5K;

пиковая яркость 1900 болт;

крепкий керамический корпус;

защита по стандарту IP68;

поддержка ИК-порта;

новый мощный процессор;

умеренный нагрев и хорошие показатели в играх;

быстрые стандарты ОЗУ и ПЗУ;

есть глобальная версия;

крутые камеры;

отличный 3.2-кратный зум;

оптическая стабилизация;

возможность переключения между камерами во время видеосъемки;

запись видео в 8K@24fps и 4K@24/30/60fps;

отличный стереозвук и вибромотор;

120-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Минусы:

слишком большие габариты и вес;

не эргономичный дизайн;

керамический корпус собирает все следы от пальцев;

присутствует заметный троттлинг;

перегруженная прошивка;

средняя фронтальная камера;

очень высокая цена.

Обязательно напишите в комментарии как вам Xiaomi 13 Pro.