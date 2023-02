Флагман Huawei Mate X3 уже на подходе

74

Huawei Mate X3 анонсируют на MWC

Инсайдер, известный в социальной сети Weibo под ником The director of factory is classmate Guan, сообщил о выпуске новой флагманской модели Huawei - складного смартфона Mate X3 в ближайшее время. По словам информатора, премьера модели состоится в анонсе линейки P60. Последняя, по слухам, дебютирует в марте, так что премьера Mate X3 может состояться уже в феврале.

Информатор рассказал, что Mate X3 получит поддержку спутниковой связи, но это будет технология не первого поколения, а второго. Она позволяет не только отправлять короткие текстовые сообщения, но и получать их на телефон, обмениваться голосовыми сообщениями и даже совершать короткие видеовызовы.

То есть, по возможностям использования спутниковой связи Mate X3 значительно превзойдет телефоны линеек iPhone 14 и Huawei Mate 50 с поддержкой спутниковой связи первого поколения. Правда, очень вероятно, что, как и в случае Mate 50, спутниковая связь Mate X3 будет работать только в Китае.

Основные характеристики смартфона: основной складной экран AMOLED 8,01 дюйма 1860 x 2480 пикселей, соотношение 4:3, 387 пикселей на дюйм. Наружный экран 6,52 дюйма 840 x 2520 пикселей. Чипсет Kirin 985 5G, 12ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. 108 Мп основная камера и 20 Мп селфи. Аккумулятор на 4520мАч с быстрой зарядкой 67Вт и 4 стереодинамика.

Источник: gamingdeputy