Глава Xiaomi рассказал о судьбе Mi Mix Alpha, перспективах выхода фирменных чипов и Xiaomi Mi Mix 4

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Если все эти месяцы вы исправно надеялись на появление в ассортименте Xiaomi смартфона Mi Mix Alpha, пришло время окончательно распрощаться с иллюзиями. Об этом вполне однозначно заявил глава компании Лэй Цзюнь, который в последнее время охотно общается с фанатами и отвечает на их вопросы.

Ждать Xiaomi Mi Mix Alpha не стоит

Когда в сентябре прошлого года широкой аудитории показали Xiaomi Mi Mix Alpha, его создатели преследовали цель впечатлить и вызвать удивление. И это им удалось, тем более, что на презентации было обещано, что инновационная модель не просто демо-версия, а она выйдет ограниченным тиражом в конце декабря 2019 года. В итоге этого не случилось и смартфону так и не суждено появится на рынке.

Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi Mi Mix Alpha стал предварительным и экспериментальным проектом. Первые исследования были успешны, но позже они столкнулись со сложностями в массовом производстве, поэтому было решено отказаться от выпуска устройства.

Обновление серии Mi Mix случится

Зато команда инженеров и дизайнеров сместила центр своего внимания с футуристичной модели на создание более массового решения в рамках серии Mix. Глава Xiaomi высказал надежду, что им удастся создать смартфон, оснащенный передовыми технологиями, но на это уйдет какое-то время. К сожалению, он не стал вдаваться в подробности, как будет называться новинка и когда примерно может состояться ее дебют. Если компания не отойдет от привычного нейминга, то нас ждет дебют Xiaomi Mi Mix 4.

У Surge S1 будет продолжение

Поинтересовались фанаты и судьбой фирменных чипов компании. Напомним, что в феврале 2017 года компания анонсировала свой первый процессор Surge S1, который стал основой Xiaomi Mi 5C. Дальше выпуска первенца дело не пошло. Но это не означает, что Xiaomi отказалась от идеи наладить выпуск собственных процессоров. Лэй Цзюнь заверил, что они продолжают свои изыскания в этом направлении и он обязательно расскажет позже, когда появятся новые разработки.

Источние: mydrivers

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