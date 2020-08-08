Xiaomi экстренно пересобирает MIUI для Индии, удаляет из прошивки запрещенные приложения

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Мир продолжает потихоньку сходить с ума. Как вы можете знать, параллельно с очень странным развитием событий в Белом Дома, на Китай обрушивается гнев и Индийского правительства. Из-за крупного конфликта на границе Индии и Китая власти Индии решили ввести некоторые санкции против Поднебесной. Одной из них является полный запрет большого количества популярных сервисов, в том числе тот самый TikTok.





Кроме этого, под раздачу попали и любимые многими Xiaomi. Китайский производитель, по мнению индийского правительства, хранит слишком много информации о пользователях на своих серверах, пользуясь проприетарными приложениями, типа Браузера и Заметок. Xiaomi решила не продолжать эскалацию конфликта и начала пересборку экстренного обновления MIUI, чтобы «почистить» свою прошивку от запрещенных приложений.

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К списку запрещенных приложений Xiaomi относятся Mi Browser Pro, Mi Community и Mi Video Call. В заявлении, опубликованном компанией в своем официальном Twitter-аккаунте, Xiaomi говорит, что новая версия MIUI, которая не будет включать в себя запрещенные приложения, находится на стадии разработки и будет поэтапно отправлено на существующие и готовящиеся устройства в течение следующих нескольких недель.





Xiaomi также уточнили пару моментов относительно своего программного обеспечения. Например, встроенное приложение Очистка не будет использовать технологии другого приложения Clean Master от Cheetah Mobile, которое также находится под запретом на территории Индии.

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Кроме того, компания заявила, что все личные данные их индийских клиентов хранятся на местных серверах и не передаются никому за пределами Индии. Компания заявила, что она готова соблюдать местные законы в условиях заметной напряженности в отношениях между Индией и Китаем.





Источник: Twitter