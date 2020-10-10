Главные новости недели: Убийца Xiaomi Poco X3 и Huawei продаст Honor.

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Поговорим о главных новостях за неделю: представлен новый вид смартфонов, Huawei решили продать Honor, а у Poco X3 появится крупный конкурент.

Настала очередная суббота, и вы знаете, что это значит: новый новостной выпуск! Как и всегда, мы собрали для вас самые интересные и горячие новости за всю неделю.

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Начнем, возможно, с самой интригующей: Qualcomm в сотрудничестве с ASUS решили создать собственный игровой смартфон. Новое устройство должно быть показано еще до конца этого года. Скорее всего, это произойдет 1 декабря – именно в этот день американская компания должна будет показать новый флагманский чипсет Snapdragon 875, и в качестве примера того, на что способен новый чип, будет выступать именно новый смартфон.

Также кучу инфоповодов на этой неделе выкатили Samsung. Во-первых, стало известно, что именно корейцы будут производить для Qualcomm тот самый Snapdragon 875, а также свежий 750G. Кроме того, компания представила новинку – Galaxy F41, которая является, по сути, чуть более дешевой копией Galaxy M31s. Но новый смартфон не станет единственным клоном M31 – готовится еще и Prime-версия популярного устройства.

Напоследок расскажем о том, что у Poco X3 уже совсем скоро в наши страны должен прийти серьёзный конкурент от материнской компании, а именно Xiaomi Mi 10T Lite. Смартфон недавно был анонсирован, но старт продаж пока только ожидается. Главное, что мы знаем его начинку – за его работу будет отвечать свежий Snapdragon 750G. В сети уже появились первые тесты нового процессора, и по ним ясно, что новый чип вообще никак не уступает крутому Snapdragon 765G. Если Mi 10T Lite дадут адекватный ценник, то, скорее всего, в сторону Poco X3 смотреть будет бессмысленно.

Больше новостей вас ждет в ролике на YouTube. Приятного просмотра!

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https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-pervuyu-beta-versiyu-one-ui-3.0-na-fla.html Samsung начал отправлять первую бета-версию One UI 3.0 на флагман Galaxy S20(в Адм. панель)