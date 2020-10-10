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Главные новости недели: Убийца Xiaomi Poco X3 и Huawei продаст Honor

10.10.2020 1409 4

Поговорим о главных новостях за неделю: представлен новый вид смартфонов, Huawei решили продать Honor, а у Poco X3 появится крупный конкурент.

 

Настала очередная суббота, и вы знаете, что это значит: новый новостной выпуск! Как и всегда, мы собрали для вас самые интересные и горячие новости за всю неделю.

 

Новый игровой смартфон от Qualcomm﻿

 

Начнем, возможно, с самой интригующей: Qualcomm в сотрудничестве с ASUS решили создать собственный игровой смартфон. Новое устройство должно быть показано еще до конца этого года. Скорее всего, это произойдет 1 декабря – именно в этот день американская компания должна будет показать новый флагманский чипсет Snapdragon 875, и в качестве примера того, на что способен новый чип, будет выступать именно новый смартфон.

 

Samsung F41

 

Также кучу инфоповодов на этой неделе выкатили Samsung. Во-первых, стало известно, что именно корейцы будут производить для Qualcomm тот самый Snapdragon 875, а также свежий 750G. Кроме того, компания представила новинку – Galaxy F41, которая является, по сути, чуть более дешевой копией Galaxy M31s. Но новый смартфон не станет единственным клоном M31 – готовится еще и Prime-версия популярного устройства.

 

Xiaomi Mi 10T Lite

 

Напоследок расскажем о том, что у Poco X3 уже совсем скоро в наши страны должен прийти серьёзный конкурент от материнской компании, а именно Xiaomi Mi 10T Lite. Смартфон недавно был анонсирован, но старт продаж пока только ожидается. Главное, что мы знаем его начинку – за его работу будет отвечать свежий Snapdragon 750G. В сети уже появились первые тесты нового процессора, и по ним ясно, что новый чип вообще никак не уступает крутому Snapdragon 765G. Если Mi 10T Lite дадут адекватный ценник, то, скорее всего, в сторону Poco X3 смотреть будет бессмысленно.

 

Больше новостей вас ждет в ролике на YouTube. Приятного просмотра!

 

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Xiaomi Poco X3 Huawei. Honor Samsung ASUS Qualcomm
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 10.10.2020

Комментарии

И Л -1
Андрюша, Хлаомист. С детства не понимает что самое лучшее продается больше)) Однобокие "новости" и "мнения" о его прелести. Я тебе скажу простую истину, лучшее больше продается, можешь обсирать Хуавей и выставлять себя дурачком, но какахи которые ты рекламируешь пахнуть не перестанут, не надо пользователей делать дураками.
10.10.2020 13:59
И Л -2
Андрюша, Хлаомист. С детства не понимает что самое лучшее продается больше)) Однобокие "новости" и "мнения" о его прелести. Я тебе скажу простую истину, лучшее больше продается, можешь обсирать Хуавей и выставлять себя дурачком, но какахи которые ты рекламируешь пахнуть не перестанут, не надо пользователей делать дураками.
10.10.2020 12:16
Евгений БЕСТ 2
И Л, хуйня твой хуавей... пизда ему не 9а норами...
10.10.2020 13:36
И Л -2
Мой Хонор 7.12" стоит 140$, а лошпеки покупают Хлаоми, компанию ноль своих технодогий, потому что колхозникам и так сойдёт))д
10.10.2020 14:06

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Главные новости недели: Убийца Xiaomi Poco X3 и Huawei продаст Honor.