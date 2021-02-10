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Google Tensor G3 в Pixel 8 будет холоднее благодаря новой технологии Samsung

12.09.2023 86 0

дотянет до Snapdragon 8 plus gen 1

 

Google планирует использовать новый метод упаковки, разработанный Samsung, для своего чипсета Tensor G3, который будет питать серию смартфонов Google Pixel 8. Этот новый метод называется FO-WLP (Fan Out Wafer Level Package) и призван увеличить эффективность и производительность процессора.

 

Google Tensor G3 в Pixel 8 будет холоднее благодаря новой технологии Samsung – фото 1

 

Технология FO-WLP (Fan Out Wafer Level Package) оптимизирует разведение проводов внутри чипа. Благодаря этому достигается лучшее охлаждение и производительность. Бывшая ранее проблема приводила к плохой производительности из-за технологического различия метода упаковки Samsung Foundry и TSMC.

 

Предыдущие процессоры Google Tensor в Pixel 6 и Pixel 7 страдали от перегрева, поэтому применение FO-WLP в Tensor G3 может значительно улучшить ситуацию.

 

Google Tensor G3 в Pixel 8 будет холоднее благодаря новой технологии Samsung – фото 2

 

Предварительно, Tensor G3 будет иметь CPU на 9 ядрах ARM Cortex и GPU Mali-G715 с 10 ядрами и поддержкой трассировки лучей. Также будет поддерживаться расширение MTE для защиты памяти.

 

CPU Tensor G3:

- одно ядро Cortex-X3 @ 3,0 ГГц

- четыре ядра Cortex-A715 @ 2,45 ГГц

- четыре ядра Cortex-A510 @ 2,15 ГГц

 

Серию Google Pixel 8 ожидается представить 4 октября, и есть надежда, что наконец-то Tensor от Google будет не столь плохим.

 

Источник: sumahodigest

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 12.09.2023
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Google Tensor G3 в Pixel 8 будет холоднее благодаря новой технологии Samsung