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Google запустила игру для обучения создавать текстовые подсказки для ИИ

29.12.2023 58 0

УЧИМСЯ думать как ши

Была ли у вас ситуация, когда вы играете с ИИ, а результаты у блоггеров гораздо лучше, чем то, что вы сгенерировали? Компания Google выпустила интересную игру Say What You See в своем сервисе Arts & Culture. Она позволяет научиться создавать текстовые подсказки для искусственного интеллекта.

Google запустила игру для обучения создавать текстовые подсказки для ИИ – фото 1

В игре показывается изображение, сгенерированное ИИ. Для получения максимально похожего изображения необходимо написать текстовое описание до 120 символов.

Это помогает понять принципы формирования подсказок: включать детали о технике, предмете, контексте, эпохе, материалах и т.д. В игре есть уровни сложности, есть 3 попытки пройти каждый уровень, Google дает подсказки.

Google запустила игру для обучения создавать текстовые подсказки для ИИ – фото 2

Игра доступна в приложении Arts & Culture на смартфонах и браузере. Перейти к игре можно здесь . Но не забудьте включить VPN с регионом США, потому что пока у нас это не работает.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.12.2023
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Google запустила игру для обучения создавать текстовые подсказки для ИИ