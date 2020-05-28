Глава Xiaomi: 5G-смартфоны вытеснят 4G-модели уже к концу года. Ориентир на 6G

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Xiaomi не скрывает своих амбиций переориентироваться на выпуск только 5G-смартфонов и предложить первой самые доступные аппараты с поддержкой сетей пятого поколения. Так, после анонса серии Redmi 10X в своем интервью глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что в планах отказаться от 4G-смартфонов уже к концу нынешнего года. Он считает, что переход на 5G положительно скажется на жизни пользователей.

Для Китая только 5G-смартфоны

Сразу успокоим фанатов компании, речь шла в контексте рынка Китая, где Xiaomi и планирует свернуть продажу 4G-смартфонов. Что касается других регионов, то на них будут появляться новые устройства Xiaomi без поддержки 5G. Но таких моделей будет становиться все меньше.

Xiaomi готовится к 6G

Возлагает большие надежды Xiaomi и на новый стандарт сотовой связи — 6G, где компания также стремится быть в авангарде. Так, производитель уже начал предварительные исследования в области сетей 6G, которые должны обеспечить передачу данных на скорости до 1 Тбит/с.

Правда, он сделал оговорку, что процесс разработки нового стандарта — дело не одного дня и потребуется много времени для его внедрения. Кроме того, появление 6G невозможно без развертывания широкой сети спутникового интернета.

Источники: xinhuanet, androidauthority